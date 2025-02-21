Слух: в TES 6 появятся морские сражения и строительство кораблей в духе Starfield





По его данным, события новой части развернутся в провинциях Хаммерфелл и Хай-Рок, о чем игроки предполагали и ранее.







В TES 6 также будет механика строительства кораблей на манер Starfield, морские сражения и несколько островов.





Игроки посетят около 12-13 крупных городов, а также смогут соорудить собственную крепость или даже поселение.







Кроме этого, геймеров ждет гибкая система прогресса без классов, возвращение драконов и более бесшовный геймплей по сравнению со Starfield.







Если верить источнику, The Elder Scrolls 6 могут показать уже в июле 2025 года.

