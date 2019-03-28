По данным The Hollywood Reporter, студия Marvel ведёт переговоры с Анджелиной Джоли о некоей роли в грядущем супергеройском фильме «Вечные». Пока неизвестно, о какой именно роли идёт речь.

«Вечные» — один из будущих фильмов четвёртой фазы Киновселенной Marvel (она начнётся после «Финала»), сейчас картина на этапе пре-продакшена — студия ведёт переговоры с актёрами и съёмочной группой. Для фильма уже нашли постановщицу — ею станет Хлоя Чжао, снявшая ранее лишь полнометражные картины «Наездник» и «Песни, которым меня научили братья». Сценарий к фильму пишут братья Райан и Мэттью Фирпо.

«Вечные» расскажут о конфликте двух высших рас, созданных могущественными Целестиалами (к ним принадлежит Эго из вторых«Стражей Галактики»): благородных и бессмертных Вечных и жестоких созданий, известных как Девианты. Эти два народа воюют друг с другом на протяжении всей известной истории человечества, всегда оставаясь за кулисами. Самые известные представители Вечных — это Икарис (манипулирует космической энергией), Серси (иллюзии и манипуляция материей) и Фина (она же Азура, невероятно cильная и ловкая даже для богов). В центре сюжета будет лежать любовная линия Икариса и Серси.

Если Джоли согласится, то для неё «Вечные» станут первой супергеройской картиной. У неё уже есть опыт съёмок в кинокомиксах — в 2008 она сыграла в фильме «Особо опасен» по мотивам произведения Марка Миллера. А 17 октября на экраны выйдет «Малефисента: Владычица тьмы» с Джоли в главной роли.