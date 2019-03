На днях на 4chan появились слухи об актёрском составе и вероятных кандидатах на многие грядущие фильмы киновселенной Marvel. Мы покопались в ещё нескольких материалах и подняли последние сводки, чтобы дополнить каждый пункт. Разумеется, к заметке стоит относиться с умеренным скепсисом — тем более, что студия или актёры могут изменить решение до начала съёмок. Тем не менее предварительная картина выглядит так.

«Мстители: Финал»

В фильме появится несколько неожиданных персонажей из предыдущих фильмов киновселенной: Пегги Картер, Ртуть, Один, Хела и Старейшина. Дэнни Хьюстон и Села Уорд сыграют родителей Таноса, А’Ларса и Суи-Сан, во флэшбеках. Во флэш-форварде (сцена, показывающая эпизод из будущего) появится Кэтрин Лэнгфорд, которой досталась роль дочери Тони Старка и Пеппер Поттс.

Дэни Хьюстон Села Уорд

Читайте также «Мстители: Финал» — 42 детали, которые мы увидели в трейлере Покадровый разбор трейлера. Кто был в гробу, как Соколиный Глаз превратится в Ронина и почему цвет волос Чёрной Вдовы — это спойлер.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Реми Хай сыграет одноклассника Питера, Амадея Чо (по всей видимости, претендент на роль нового Халка, как в комиксах). Джей Би Смув получил роль мистера Деля, учителя Паркера. Нуману Аджару досталась роль российского мафиози Дмитрия Смердякова, также известного как Хамелеон. Майкл Мэндо вернётся к роли Мака Гаргана/Скорпиона.

Реми Хай Джей Би Смув Нуман Аджар

«Чёрная вдова»

Скарлетт Йоханссон, Жюли Дельпи (Мадам Б., наставница Наташи в «Красной комнате»), Джереми Реннер и Сэмюэл Л. Джексон вернутся к своим ролям.

На роль злодейки, на которую ранее претендовала Эмма Уотсон, рассматривается Флоренс Пью. Одного из злодеев, помимо прочих актёров, могут сыграть Андре Холланд, Треванте Роудс и Дэвид Гяси. На второстепенные роли претендуют Кайл Галлнер, Майкл Ангарано и Джозеф Гордон-Левитт. Второстепенных злодеев могут сыграть Сиенна Миллер и Себастьян Кох. На женские роли второго плана рассматривают кандидатуры Изабелы Монер, Амандлы Стенберг и Камилы Мендес.

«Вечные»

Marvel Studios, по слухам, хотят представить персонажей различных рас и ориентаций. Главной героиней станет не-белая женщина по имени Марго Дэмиен, которая становится другом Вечных. На эту роль рассматривают Ану де Арамс, Эйсу Гонсалес, Джину Родригес и Наоми Скотт.

Главную мужскую роль, Икариса, могут сыграть Александр Скарсгорд, Арми Хаммер, Сэм Хьюэн и Чарли Ханнэм. На второстепенную женскую роль, Серси, рассматривают Софию Бутеллу, Татьяну Маслани и Мари Авгеропулос.

Второстепенные роли могут получить Люк Эванс, Сильвия Хукс, Рами Малек, Милли Бобби Браун, Дэвид Ойелоуо, Иэн Макшейн и другие актёры. Эванс, по слухам, может сыграть Геркулеса — первого открытого супергероя-гея в истории MCU, а Браун может достаться роль Пайпер. По слухам, Пайпер — переосмысление Спрайта, мальчика-трикстера, который также принадлежал к числу Вечных.

Пока что ни с одним из актёров ещё не было конкретных переговоров.

Люк Эванс Милли Бобби Браун

Читайте также Marvel Studios запускают в производство фильм про расу Вечных Для этого студия нанимает сценаристов из «Чёрного списка». Вопреки названию, это список лучших нереализованных сценариев Голливуда!

«Шанг-Чи»

На главные роли рассматриваются различные актёры азиатского происхождения, в том числе Йосон Ан, Лю Ифей, Дэниэл Ву, Льюис Тан, Ли Джан Тинг и Карен Фукухара. Злодея может сыграть Донни Йен.

Йосон Ан Дэниел Ву Донни Йен

А вот по данным We Got This Covered, студия присматривается к исполнителю роли Гленна из «Ходячих мертвецов» Стивену Яну.

«Чёрная пантера 2»

Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Гурира, Летиша Райт, Анджела Бассетт, Уинстон Дьюк, Дэниел Калуя и Мартин Фриман вернутся к своим ролям. Значит ли это, что Киллмонгер чудесным образом воскреснет?

Райан Куглер хотел бы, чтобы в фильме сыграл Махершала Али, однако этому может помешать роль актёра в «Люке Кейдже». На некую роль рассматривают Холли Берри, Наоми Харрис, Реджину Кинг, Тэнди Ньютон и Мэри Джей Блайдж, главным претендентом является Берри.

Махершала Али Холли Берри

Читайте также «Чёрная Пантера» — это первая утопия от Marvel В этом фильме главное действующее лицо не супергерой Т’Чалла, а Ваканда — идеальное общество равенства, прогресса и традиций.

«Доктор Стрэндж 2»

К ролям вернутся Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел МакАдамс, Чиветел Эджиофор и Бенедикт Вонг. Скотт Дерриксон хочет, чтобы главного злодея сыграл Хоакин Феникс (актёр ранее был близок к получению роли Стренджа, и с тех пор Дерриксон и Феникс часто общаются).

Читайте также «Доктор Стрэндж»: поразительная кислотная магия Marvel сняли впечатляющее сюрреалистическое фэнтези и, возможно, нашли замену Тони Старку.

«Капитан Марвел 2»

В фильме вновь появятся Бри Ларсон и Джуд Лоу. Гугу Эмбата-Ро может сыграть дочь Марии Рамбо, Монику.

Забавный факт: до того, как переосмыслить образ Мар-Велла, на эту роль рассматривали Брэда Питта.

«Стражи Галактики 3»

Вернутся Крис Прэтт, Брэдли Купер, Вин Дизель, Пом Клементьефф, Карен Гиллан и Элизабет Дебики. До увольнения с поста режиссёра Джеймс Ганн рассматривал на некие роли кандидатуры Зака Эфрона и Лиама Нисона.

Читайте также Студия Disney восстановила Джеймса Ганна в должности режиссёра «Стражей галактики 3» Председатель студии Алан Хорн несколько раз встречался с постановщиком и убедился в искренности извинений.

«Люди Икс»/«Фантастическая четвёрка»

У боссов Marvel Studios есть планы на этих персонажей, и несмотря на отсутствие конкретной стратегии, они уже подыскивают актёров на главные роли. Ранее сообщалось, что изо всех актёров, игравших в фильмах Fox, в киновселенной Marvel появится лишь Райан Рейнолдс в роли Дэдпула.