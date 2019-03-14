Marvel Studios определились с режиссёром одного из следующих фильмов киновселенной Marvel — им стал постановщик нескольких независимых драматических картин Дестин Креттон.

Больше всего Креттон известен по фильму «Короткий срок 12», вышедшему на экраны в 2013 году. Картина рассказывала о сотруднице центра для временного содержания неблагополучных подростков по имени Грейс. Задача сотрудников — помогать детям и обеспечивать их безопасность, особенно тех, кто имеет психологические проблемы.

Других подробностей о картине пока нет, исполнитель главной роли неизвестен. Над сценарием сольника работает Дэйв Каллахэм, автор первой части «Неудержимых» и сиквела «Чудо-женщины».

Шанг-Чи впервые появился в комиксах в 1973 году, в пятом выпуске Special Marvel Edition за авторством Стива Энглхарта и Джима Старлина. Персонажа создали из-за того, что Marvel не смогла приобрести права на комикс-адаптацию сериала Kung Fu. Шанг-Чи родился в Китае, его отец китаец, а мать — белая американка. Отец же и выступал наставником Шанг-Чи, обучая его как владеющего боевыми искусствами убийцу. Сперва герой противостоял злодею Фу Манчу, а затем гнев Шанг-Чи обратился против его же отца.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что студия не собирается делать никаких анонсов до выхода четвёртой части «Мстителей» и второго «Человека-паука».