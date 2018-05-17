Не так давно западные СМИ сообщали, что Marvel Studios планируют запустить в производство фильм про расу Вечных — могущественных сверхлюдей, которые живут в галактике уже миллионы лет. По слухам, это решение было принято после того, как DC Films анонсировали фильм-эпос про Новых богов от Авы Дюверней («Излом времени»).

The Hollywood Reporter сообщает, что Marvel Studios наняли двух сценаристов, братьев Райана и Мэттью Фирпо. Эти ребята ещё не успели проявить себя в Голливуде, но их сценарий «Руины» попал в «Чёрный список» 2017 года. Вопреки названию, это список самых лучших и интересных сценариев, до которых ещё не дотянулись руки голливудских боссов.

Впервые Вечные появились на страницах комиксов в 1976 году. Сага об этих созданиях началась миллионы лет назад, когда могущественные Целестиалы (Эго из вторых «Стражей галактики» принадлежит к этой расе) проводили генетические эксперименты на людях. В результате они создали две противоборствующих расы: благородных и бессмертных Вечных и жестоких созданий, известных как Девианты. Эти два народа воюют друг с другом на протяжении всей известной истории человечества, всегда оставаясь за кулисами. Самые известные представители Вечных — это Икарис (манипулирует космической энергией), Серси (иллюзии и манипуляция материей) и Фина (она же Азура, невероятно cильная и ловкая даже для богов).

Историю про «Вечных» придумал Джек Кирби, когда вернулся из издательства DC обратно в Marvel. Он вдохновлялся греческой мифологией (поэтому многие герои напоминают богов греческого пантеона) и книгой «Колесницы богов: Неразгаданные тайны прошлого» (её автор, Эрих фон Дэникен, — видный идеолог теории палеоконтакта).