Неожиданный сюрприз для поклонников Расширенной вселенной DC преподнесло издание Variety. Warner Bros. пригласили постановщицу Аву Дюверней снять супергеройский эпос «Новые боги».

Дюверней станет уже второй женщиной-режиссёром, которая снимает супергеройские фильмы для DC. До этого Пэтти Дженкинс сняла «Чудо-женщину», которую тепло приняли критики и зрители. А совсем недавно в прокат вышел «Излом времени» Дюверней для Disney — первый блокбастер с бюджетом свыше 100 миллионов долларов, который был снят «цветной» женщиной. Правда, этот фильм разругали и зрители, и пресса (мы поставили «Излому» справедливые 4/10).

Мифология «Новых богов» для была придумана Джеком Кирби в 1971 году, это одна из самых подробно описанных историй во вселенной комиксов DC. Речь идёт о двух планетах: идиллическом Новом Генезисе и тираническом Апокалипсе. На первой правит Верховный отец, он следит за миром и спокойствием среди жителей. Апокалипс в своём железном кулаке держит Дарксайд — этого могущественного злодея несколько раз уже упоминали в фильмах Расширенной вселенной DC.

По всей видимости, нас ждёт довольно обособленный фильм, который покажет, как там обстоят дела у Дарксайда. Возможно, мы узнаем, как он пришёл к власти и зачем на самом деле ему Материнские ящики. Впрочем, есть и обратная сторона — зрителей ждёт чересчур много незнакомых персонажей, которые ввязываются в непонятный конфликт. Сможет ли постановщица «Излома времени» сделать из этого интересный сюжет?