СМИ: «Человек-паук: За пределами вселенных» не выйдет в 2025 году

Sony Pictures не намерена выпускать продолжение мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» в 2025 году, если верить
Deadline.
Компания с большой любовью относится к новой анимационной ленте, но опасается повторения ошибок после череды провалов
последних фильмов по комиксам Marvel.
Первоначально «Человек-паук: За пределами вселенных» должен был выйти в марте 2024-го, но премьеру отложили на неопределенный срок из-за забастовок в Голливуде.
Ранее инсайдер Джефф Снайдер заявил, что мультфильм, скорее всего, выйдет в 2027 году — Sony нужно было освободить окно для нового фильма с Томом Холландом. Кроме этого, из-за творческих разногласий авторы «За пределами вселенных» начали переделывать некоторые части картины с нуля.