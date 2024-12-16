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СМИ: «Человек-паук: За пределами вселенных» не выйдет в 2025 году

Андрей Квасков
16 декабря 13:17
267
1 минута на чтение
Sony Pictures не намерена выпускать продолжение мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» в 2025 году, если верить Deadline.

Компания с большой любовью относится к новой анимационной ленте, но опасается повторения ошибок после череды провалов последних фильмов по комиксам Marvel.

Первоначально «Человек-паук: За пределами вселенных» должен был выйти в марте 2024-го, но премьеру отложили на неопределенный срок из-за забастовок в Голливуде.

Ранее инсайдер Джефф Снайдер заявил, что мультфильм, скорее всего, выйдет в 2027 году — Sony нужно было освободить окно для нового фильма с Томом Холландом. Кроме этого, из-за творческих разногласий авторы «За пределами вселенных» начали переделывать некоторые части картины с нуля.

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Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

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Андрей Квасков
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