На уровне «Мадам Паутины» и «Морбиуса» — первые обзоры «Крэйвена-охотника»

Журналисты посчитали фильм пустым и предсказуемым со слабой графикой и проходным экшеном, а актерскую игру главных звезд в издании InSession Film назвали постыдной.
InSession Film
«Крэйвен» страдает от отвратительных диалогов, уморительно плохих спецэффектов и постыдно слабой игры некоторых удостоенных премии «Оскар» и других уважаемых актеров.
Discussing Film
Как последний фильм в серии Sony Universe о злодеях Человека-паука, «Крэйвен» не мог бы закончиться на более жалкой ноте. Это не «Мадам Паутина», где можно хотя бы посмеяться над тем, как все плохо. Пустая трата времени.
ComingSoon.net
В целом, «Крэйвен» работает, когда начинается жесткий экшен. Однако во всем остальном он проваливается.
IndieWire
Графика превращается из «очаровательно мультяшной» в «сделанное как можно дешевле студией, которая пытается сократить свои убытки» так быстро, что к концу это опасно приближается к уровню «Царя скорпионов».
Оценки ленты вряд ли стали сюрпризом даже для самой Sony Pictures, которая уже закрыла свою паучью вселенную, переведя все внимание на три проекта про самого Человека-паука.
«Крэйвен-охотник» стартует в прокате большей части стран 13 декабря.
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