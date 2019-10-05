По данным THR, компания запускает в производство фильм «Инспектор Гаджет» — по мотивам одноимённого анимационного сериала 1980-х про неуклюжего киборга-детектива, у которого были устройства на все случаи жизни.

Сценарий для картины пишут Майки Дэй и Стритер Сейделл, пишущие сюжета для комедийного шоу Saturday Night Live. Продюсировать «Инспектора» будут ДэнЛин и Джонатан Эйрич, занимавшиеся ремейком «Аладдина» — тот собрал в прокате свыше миллиарда долларов.

Оригинальный мультсериал американо-канадского производства выходил с c 1983 по 1986 год. Он оказался достаточно популярным, чтобы по его мотивам вышли даже видеоигры, а в 1999-м Disney выпустил фильм с Мэттью Бродериком в главной роли.

Даже приблизительной даты издание не сообщает.