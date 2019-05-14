Издание /Film с ссылкой на источники сообщает, что Disney готовят перезапуск фантастической комедии «Дорогая, я уменьшил детей». На главную роль компания позвала актёра Джоша Гэда — он играл ЛеФу в новой «Красавице и чудовище» (а ещё озвучивал Олафа в «Холодном сердце).

Издание характеризует новый фильм как мягкий ремейк — действие картины развернётся в той же вселенной спустя тридцать лет после событий оригинальной картины. Гэд сыграет Ника Залински, сына Уэйна Залински, учёного из первого фильма (его роль тогда исполнил Рик Моранис). И да, по сюжету ремейка изобретатель вновь уменьшит своих детей, как и его отец.

Первый фильм «Дорогая, я уменьшил детей» увидел свет ещё в 1989 году — при бюджете в 18 миллионов долларов он собрал 222,7 миллиона. Действие картины разворачивались вокруг Уэйна Залински — учёного, который изобрёл устройство по уменьшению объектов. Его двое детей вместе с друзьями случайно активируют прибор и уменьшаются до дюйма. Из-за случайности их выбрасывает во внутренний двор с газоном, который становится для героев непреодолимым препятствием на пути к дому. Позднее вышли продолжения в виде двух фильмов — «Дорогая, я увеличил ребёнка» (1992 год) и «Дорогая, я нас уменьшил»(1997 год) — и одноимённого сериала, который показывали с 1997 по 2000 года.

Первая информация о грядущем ремейке появилась ещё в феврале 2018-го — тогда СМИ рассказывали, что Disney готовит несколько эксклюзивных премьер для своего сервиса Disney+, в этот список и входил ремейк «Дорогая, я уменьшил детей». Теперь, отмечает издание, компания нацелилась на полноценный кинотеатральный релиз.

Автор заметки считает, что с современной графикой ремейк может стать отличной семейной фантастической комедией. В качестве примера картины, где обыгрывается уменьшение персонажей и объектов, он приводит дилогию про Человека-муравья.