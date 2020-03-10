Журналисты The Hollywood Reporter выпустили материал, посвященный новой должности Боба Айгера и будущему Disney+. Но самой любопытной деталью статьи стало упоминание сериала во вселенной «Трона».

Источники издания утверждают, что некоторое время кинокомпания работала над телеадаптацией «Трона», которую курировал продюсер Джон Ридли («Американское преступление»). Тем не менее ее закрыли еще до официального анонса.

«Трон» — не единственный сериал, который отменила Disney в прошлом году. Увы, точные причины отказа от конкретных проектов не называются. Зато известно, что во время их производства в командах были творческие разногласия.

Фильм «Трон: Наследие» 2010 года собрал в прокате 400 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов, так что его можно назвать коммерчески успешным. Критикам он не очень понравился, зато обычным зрителям лента пришлась по душе.

THR о дальнейших планах Disney на франшизу ничего не говорит. А вот портал The Disinsider сообщает, что сейчас у нее в работе новая картина.