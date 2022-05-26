СМИ: для нового сезона «Ведьмака» нашли лже-Цири

Портал Redanian Intelligence, который специализируется на новостях по вселенной «Ведьмака», докладывает, что для нового сезона создатели сериала подыскали актрису на роль некой Терин.

Знакомьтесь, Фрэнсис Пули («Бриджертоны»). Никого не напоминает?

Имя «Терин» звучит как имя некой оригинальной героини, но поклонники и авторы заметки склонны думать, что речь идёт о лже-Цири.

У актрисы такой же рост и возраст, как и у Фрейи Аллан. Да и внешность очень похожа.

В пользу этой версии говорит ещё ранее опубликованный кастинг-колл с описанием «ученик, которому промыли мозги с той целью, чтобы он считал себя кем-то другим» (без указания пола). В саге о Ведьмаке таким персонажем была лже-Цири.

Redanian Intelligence приводит ещё одно косвенное свидетельство. Недавно Пули посетила Longcross Studios, чтобы отснять свои сцены. В соцсети актёр Барт Эдвардс, играющий Эмгыра, опубликовал фото, намекающее, что и он вернулся к роли. По всей видимости, команда отснимала их совместные эпизоды.

В книгах лже-Цири была дочерью цинтрийских дворян, после первой войны она осталась сиротой. Её доставили в Нильфгаард к Императору Эмгыру. В книгах Сапковский не называл её настоящее имя — возможно, сценаристы решили всё-таки назвать её Терин?