В марте мы писали, что создатели фильма по комиксу «Мышиная гвардия» от Fox нашли исполнителей на ключевые роли — к актёрскому составу присоединились Энди Сёркис, Томас Сэнгстер и даже Идрис Эльба. Но спустя месяц появились новости о том, что проект закрывается.

Издание Deadline с ссылкой на источники рассказывает, что производство фильма приостанавливается. Причина может крыться в решении Disney, которая теперь руководит съёмками. Как отмечает издание, «Мышиная гвардия» не слишком-то вписывается в текущую политику, «это „Игра престолов“ с мышами». Deadline подчёркивает, что компания не намерена бросать грядущие проекты Fox вроде «Аватара», Kingsman, «Смерть на Ниле» и других. Но в Disney хотят, чтобы Fox отказалась от «проектов для зрителей младшего возраста», которых у компании и так в избытке, и сфокусировалась на картинах для возрастной аудитории PG-13 и R.

«Мышиная гвардия» — комикс Дэвида Питерсена, который напоминает книги и мультсериал «Рэдволл». Действие истории Питерсена разворачивается в вымышленном мире, где мыши построили средневековую цивилизацию. Простые мыши обитают в укреплённых поселениях, а доблестная Мышиная гвардия защищает торговцев между городами и даёт бой хищникам и вооружённым бандитам. Несмотря на то, что главными героями выступают маленькие грызуны, комикс написан вполне «по-взрослому» — на страницах одни мыши предают других, постоянно льётся кровь и кто-то погибает. В 2008-м «Мышиная гвардия» победила в двух номинациях премии Айснера — почётной награды в индустрии комиксов.

Сейчас создатели фильма ищут новую площадку — возможно, ею станет Netflix.

Ранее проект описывали как «масштабный и технически сложный», его бюджет был сопоставим с тремя фильмами «Бегущий в лабиринте». Режиссёр Уэс Болл собирался снимать не анимационный фильм, а что-то вроде «Планеты обезьян» с технологией захвата движений.