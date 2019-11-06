Минувшей ночью издания Variety и Deadline рассказали сразу о двух актёрах, которые ведут переговоры о ролях в новом «Бэтмене» Мэтта Ривза.

Энди Серкис («Чёрная пантера», «Рождественская история») присматривается к роли Альфреда Пенниуорта, дворецкого Брюса Уэйна. Серкис Мэтт Ривз ранее уже активно сотрудничали — актёр исполнил роль шимпанзе Цезаря в трилогии «Планета обезьян». Сейчас артист закреплён за второй частью «Венома», которую собирается снимать в ближайшее время.

Колин Фаррелл («Фантастические твари», «Настоящий детектив») может исполнить роль Пингвина. Если переговоры пройдут успешно, то он станет уже третьим злодеем Готэма. Последний раз Пингвина в кино воплотил Дэни ДеВито в «Бэтмен возвращается» 1992 года, а в сериале «Готэм» злодея сыграл Робин Лорд Тейлор.

Вот какой актёрский состав уже известен:

Роберт Паттинсон — Брюс Уэйн/Бэтмен

Зои Кравиц — Селина Кайл/Женщина-кошка

Пол Дано — Загадочник

К актёрскому составу мог присоединиться Джона Хилл, однако в итоге он отказался от роли после переговоров.

Художник BossLogic уже изобразил Фарелла и Серкиса в озвученных ролях: