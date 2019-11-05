«Это не игра»: первый тизер «Рождественской истории» от создателя «Острых козырьков»

«Би-би-си» выпустил первый тизер драматического мини-сериала «Рождественская история». Это мрачное переосмысление классической истории Диккенса от создателя сериалов «Острые козырьки» и «Табу» Стивена Найта.

На этот раз роль скряги Эбенезера Скруджа исполнит звезда картины Нолана «Помни» Гай Пирс. Как и в оригинальной истории, ему придётся столкнуться с рождественскими призраками прошлого, настоящего и будущего. Призрака прошлого сыграет Энди Серкис («Чёрная пантера»), а призрака будущего — Джейсон Флеминг («Большой куш», «Тайна печати дракона»). Кроме того, в сериале появятся Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Джо Алвин, Винетт Робинсон и другие.

Всего запланированы три часовых эпизода, их поставит Ник Мёрфи («Последнее королевство»).

Сериал стартует в декабре.