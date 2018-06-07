«Готэм», 4 сезон: обзор-разговор

Сериал «Готэм» рассказывает о родном городе Бэтмена, каким он был до того, как Брюс Уэйн надел маску летучей мыши. Первый сезон «Готэма» почти все хвалили, третий — ругали. Исправился ли сериал в четвёртом? Наши авторы Юлий Ким младший и Дмитрий Шепелёв обсуждают сезон, который, как уже известно, станет предпоследним.

Gotham Жанр: супергеройский неонуар

Шоураннеры: Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон, Джон Стивенс

В ролях: Бен Маккензи, Дэвид Мазуз, Морена Баккарин, Шон Пертви

Премьерный показ: сентябрь 2017 — май 2018, FX

Продолжительность: 22 эпизода по 44 минуты

Похоже на: «Стрела» (с 2012), «Бэтмен навсегда» (1995), «Берегись Бэтмена» (мультсериал)

Юлий Ким младший: Мне нравился «Готэм» начала первого сезона. Тогда у авторов была идея показать полностью реалистичный детективный Готэм, где на первом месте — нуар, психология и работа полиции. Где классические образы переработаны под реализм, а знакомые взаимоотношения рассмотрены по-новому. Тот же Альфред — вояка, который вдруг оказался с растерянным ребенком на руках. Как строить отношения с этим пареньком?

Интересная могла быть история. Но не пошло. Гордон не вытянул центральную линию. Детективные истории выходили слабыми. В погоне за пасхалками авторы забывали про нормальный сюжет. А к третьему сезону всё скатилось в гротескный балаган, где разве что Джером смотрелся хорошо.

Третий сезон обозначил дно проекта. Это стало ясно, когда в четвертом сразу наметились улучшения. Но редкие и по чуть-чуть. В первой половине сезон все равно смотреть крайне мучительно, в первую очередь из-за самоповторов. Все всё делают по кругу: одни и те же ситуации, одни и те же места. Опять Загадочник с раздвоением, опять Гордон с моральным выбором, опять Фальконе, пусть и в ином воплощении, опять Пингвин и психушка. Про треклятый «пирс неубиваемых казненных» я вообще молчу.

До середины сезона радует разве что линия Ли Томпкинс. Морена в новом брутальном образе чудо как хороша, и в ее сюжетной линии есть хоть какая-то интрига. Хотя ее манера «навсегда» покидать Готэм в конце каждого сезона попахивает творческой импотенцией.

Дмитрий Шепелёв: Ой, да брось. С серьёзностью «Готэму» надо было завязывать как можно скорее. Для меня лучшим его периодом (до нынешнего сезона) была начальная арка второго сезона — Maniax. Вот тогда у «Готэма» появилось своё лицо. Это, конечно же, балаган. Вопрос в том, весёлый или унылый.

Готэм — нереальный, даже скорее ирреальный город. В нём должны происходить дикие и безумные вещи. Только при таком раскладе там может стать символом надежды человек в маске с длинными ушами. Именно переименованный Чикаго, обычный, каждодневный, больше всего раздражал меня в трилогии Нолана. А Бруно Хеллер и его товарищи сумели хотя бы местами уловить дух города вне времени, какой был в комиксах и фильмах Бёртона. Хотя, конечно, часто это уходило в область неоновой клоунады Шумахера.

Согласен, в третьем сезоне сериал достиг дна. Но связано это было не с абсурдом происходящего, а с тем, что вместо абсурда с экранов полился откровенный бред. Все герои зациклились на самокопании, сюжет начал наворачивать круги на месте. И вот тут есть за что похвалить именно четвёртый сезон — он напичкан событиями под завязку. Да, некоторые сюжетные линии снова ведут в никуда, а твисты вводятся ради твистов. Но, чёрт возьми, это хотя бы весело.

ЮК: Веселье веселью рознь. Вакханалия Джерома — это веселье, а сцена в музее с Ра’с аль Гулом и его подручными, например, — стыд и недоумение. Цирк тоже надо делать правильно.

Событий стало больше, а вот с экшеном как были проблемы, так и остались. Единственная нормальная схватка за весь сезон — Гордон против Свина. Проблема «Готэма» в том, что тут плохо работает ансамбль. Повествование четко делится на линии отдельных персонажей и их дуэтов, и получать удовольствие выходит только от части из них. А главный герой — худшее, что есть в сезоне и вообще в сериале, будем честны. Гордон вносит тоску во все, что делает. Единственное, что он умеет хорошо, — бить в глаз и хрипло произносить: «GCPD!»

Вторая половина сезона определенно лучше первой. Джером с гвардией фриков зажигают город куда эффектнее, чем София и Свин. Но эпатаж — чуть ли ни единственное, на чём эта конструкция держится. Убогие диалоги, практически нулевая психологическая игра. Тупые мотивации. Банальные, заезженные сюжетные твисты. Эмоциональный отклик на происходящее — минимальный, даже у меня, фаната комиксов. Не думал, что скажу такое, но трэшовый гик-праздник куда лучше выходит у «Легенд завтрашнего дня».

ДШ: И тем не менее на финишную прямую «Готэм» выходит с лучшим раскладом из возможных. Все фитили зажжены, обыденность истреблена как факт. Город изолирован и превращён в площадку для разборок между злодеями и окончательного становления мстителя в плаще. И наконец-то у Брюса и Гордона появился достойный архивраг.

Джокер по версии Камерона Монахэна мне очень симпатичен. Это непривычная интерпретация, но тем она и хороша. Да, местами бледный гений преступного мира лажает и проигрывает в харизме тому же Джерому. Но уже в начале злодейского пути он умудрился в одночасье поставить на колени весь город и задеть Брюса Уэйна за живое так, что он этого никогда не забудет. Вообще вся линия с близнецами Валеска мне искренне нравится. Казалось бы, «внезапный брат» — клише, достойное индийского фильма. Но чем больше об этом думаешь, тем понятнее становится выбор сценаристов. Они вместо одного Джокера показали сразу двух — классического и обновлённого. И обоих Монахэн сыграл достойно.

Да, выходит, лучшими компонентами сериала всё так же остаются Джером, Джеремайя и всё, что с ними связано. Но и Брюс заметно вырос, как физически, так и сценарно. Мы видим, как он под влиянием обстоятельств превращается из тинейджера-сорвиголовы в знакомого нам героя-зануду с несгибаемыми моральными принципами. Дэвид Мазуз умеет и мастерски бесить зрителя, и вызывать искреннее сопереживание. Его сцены с Шоном Пертуи (всё ещё не Альфред, а золото) и Камрен Бикондовой порой превращают «Готэм» в подростковую драму. Но и в этом нет ничего плохого — у нас тут история взросления, как-никак. «Смолвилль» вспомните! И временами, глядя на Мазуза, соглашаешься: да, чёрт возьми, именно этот парнишка станет Бэтменом. Возможно, уже в заключительном сезоне мы увидим, как.

ЮК: А вот тут я с тобой соглашусь практически по всем пунктам. Особенно про то, что в финале нам наконец-то преподнесли тот Готэм, который мы знаем и любим. Что до Брюса и Альфреда — временами они переигрывают. Совершенно не трогает уэйновский запой, исполненный с «элегантностью» раздвоения личности Паркера во «Враге в отражении». А поиски Брюсом Альфреда в лабиринте хороши как сюжетный ход, но сыграны и сняты бездарно. И я не понимаю мотивов Ра’са аль Гула — с мотивациями у героев «Готэма» всегда не очень.

Одно можно сказать с уверенностью: в четвёртом сезоне сериал стал заметно лучше по сравнению с третьим. И в кои-то веки появился интерес посмотреть пятый сезон. Особенно учитывая, что он будет последним.