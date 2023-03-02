Главную роль в «Возвращении в Сайлент-Хилл» исполнит Джереми Ирвин

Немецкая кинокомпания FFF Bayern, работающая над новым фильмом по Silent Hill, поделилась некоторыми подробностями о грядущей ленте.

Так, роль Джеймса Сандерленда исполнит Джереми Ирвин («Боевой конь»). А оператором выступит Бенуа Деби, который уже работал с режиссером Гаспаром Ноэ.

Синопсис картины гласит:

Ведомый тенями своего прошлого, Джеймс Сандерленд возвращается в Сайлент-Хилл, чтобы воссоединиться со своей потерянной любовью Мэри Крейн. Но зловещий, гнетущий городок больше не место из его воспоминаний. Он встречает слишком знакомые фигуры, которые пытаются отговорить его от поисков Мэри. И чем дольше он ищет ее, тем больше начинает задаваться вопросом, действительно ли все вокруг него реально. Или же он попал в мрачный подземный мир Джейкоба Крейна.