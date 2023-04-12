СМИ: HBO Max и Discovery+ объединят в один сервис

По данным издания The New York Time, HBO Max и Discovery+ объединят в единый стриминговый сервис под названием Max.
Официальный анонс ожидается сегодня, а запуск — в ближайшие месяцы.
Стандартная подписка будет стоить 16 долларов в месяцев — столько же, сколько сейчас в HBO Max. Однако будут и более дешевые варианты, но с рекламой.
Таким образом Warner Bros. Discovery хочет сильнее конкурировать с Netflix и Disney+, а также выйти в ноль к 2024 году и достичь 130 миллионов подписчиком к 2025-му.
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Редактор
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Александр Ремизов
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