СМИ: HBO уже планирует продлить «Дом дракона» на третий сезон

По данным издания Deadline, второй сезон спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона» будет включать в себя восемь эпизодов вместе десяти.
Источники уточнили, что такое изменение обусловлено с точки зрения сюжета. Это сделали на ради сокращения расходов, как можно было бы предположить.
В то же время HBO подумывает о продлении сериала на третий сезон уже в ближайшее время, чтобы раньше приступить к его производству, не дожидаясь выхода второго.
Сам шоураннер Райан Кондалл и писатель Джордж Мартин пока не знают, сколько всего будет сезонов в «Доме дракона» — три или четыре.
Второй сезон ожидается в 2024 году.
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