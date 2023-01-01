    3
    Новости

    СМИ: HBO уже планирует продлить «Дом дракона» на третий сезон

    29 марта 2023
    Avatar photo
    29.03.2023
    51
    0 минут на чтение
    СМИ: HBO уже

    По данным издания Deadline, второй сезон спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона» будет включать в себя восемь эпизодов вместе десяти.

    Источники уточнили, что такое изменение обусловлено с точки зрения сюжета. Это сделали на ради сокращения расходов, как можно было бы предположить.

    В то же время HBO подумывает о продлении сериала на третий сезон уже в ближайшее время, чтобы раньше приступить к его производству, не дожидаясь выхода второго.

    Сам шоураннер Райан Кондалл и писатель Джордж Мартин пока не знают, сколько всего будет сезонов в «Доме дракона» — три или четыре.

    Второй сезон ожидается в 2024 году.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 4
    0
    27
    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу

    Можете представить, какая получилась каша из десятка с лишним сюжетных линий.

    Ричард Суон рассказывает о своем детективном фэнтези «Правосудие королей» 3
    0
    60164
    Ричард Суон рассказывает о своем детективном фэнтези «Правосудие королей»

    Детектив, политика и мрачные приключения с социальными и религиозными линиями.

    Джон Уик как фэнтези-вселенная 8
    0
    102233
    Джон Уик как фэнтези-вселенная

    Как мир серии уходил всё дальше от реализма и почему так круче. И что там в четвёртом фильме?

    Крис Хэдфилд — путь из астронавта в писатели 3
    0
    163067
    Крис Хэдфилд — путь из астронавта в писатели

    История редкого фантаста, который пишет на основе собственного опыта.

    Дерек Кюнскен «Квантовый сад». Искупление галактического плута
    0
    218607
    Дерек Кюнскен «Квантовый сад». Искупление галактического плута

    Хронопарадокс в антураже космической оперы.

    «Шазам! Ярость богов»: почему фильм не получился? 2
    0
    219086
    «Шазам! Ярость богов»: почему фильм не получился?

    Всё такое же глуповатое семейное кино, которое, из-за перегруженных сюжетных линий быстро разваливается.

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 1
    0
    279934
    Невероятные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил

    Warner Bros. анонсировала новые фильмы по Средиземью. Какие? Давайте пофантазируем!

    Археология космоса. 10 артефактов, за которые в будущем отвалят миллионы 2
    0
    311857
    Археология космоса. 10 самых ценных артефактов Солнечной системы

    Первые спутники и марсоходы, послания инопланетянам и прочие мелочи, отправленные человечеством в небо.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить