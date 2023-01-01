СМИ: HBO уже планирует продлить «Дом дракона» на третий сезон

По данным издания Deadline, второй сезон спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона» будет включать в себя восемь эпизодов вместе десяти.

Источники уточнили, что такое изменение обусловлено с точки зрения сюжета. Это сделали на ради сокращения расходов, как можно было бы предположить.

В то же время HBO подумывает о продлении сериала на третий сезон уже в ближайшее время, чтобы раньше приступить к его производству, не дожидаясь выхода второго.

Сам шоураннер Райан Кондалл и писатель Джордж Мартин пока не знают, сколько всего будет сезонов в «Доме дракона» — три или четыре.

Второй сезон ожидается в 2024 году.