Сюжетные дыры в отличных историях — и их объяснения Даже в такой классике, как «Матрица», «Властелин колец» и «Назад в будущее» есть логические нестыковки. Но мы не будем тыкать в них пальцем, а постараемся найти разумное объяснение.

Реальные супергерои: кто они? Костюмированные герои уже давно сошли со страниц комиксов в реальный мир. И борются они не только с преступностью.

Альф: вы ещё помните его? Прячьте ваших кошек! Запирайте ваши холодильники! Уберите от греха подальше музыкальные инструменты! К нам летит самый шумный, назойливый и, надо признать, обаятельный пришелец: Гордон Шамуэй по кличке Альф.