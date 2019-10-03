Издание Geeks Worldwide с ссылкой на источник сообщает, что Warner Bros. сформировала список из пяти кандидаток на роль Женщины-Кошки в новом «Бэтмене» Мэтта Ривза. Как ранее сообщал репортёр Variety, в него вошли «цветные» актрисы.

Люпита Нионго («Чёрная пантера», «Мы»)

СМИ: Люпита Нионго и Тесса Томпсон вошли в шорт-лист на роль Женщины-Кошки в новом «Бэтмене» 1

Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк», «Люди в чёрном: Интернэшл)

СМИ: Люпита Нионго и Тесса Томпсон вошли в шорт-лист на роль Женщины-Кошки в новом «Бэтмене» 2

Гугу Эмбата-Ро («Чёрное зеркало», «Излом времени»)

СМИ: Люпита Нионго и Тесса Томпсон вошли в шорт-лист на роль Женщины-Кошки в новом «Бэтмене» 3

Александра Шипп («Люди Икс: Тёмный феникс», «Голос улиц»)

СМИ: Люпита Нионго и Тесса Томпсон вошли в шорт-лист на роль Женщины-Кошки в новом «Бэтмене» 5

Логан Браунинг («Дорогие белые люди», «Тайный круг»)

СМИ: Люпита Нионго и Тесса Томпсон вошли в шорт-лист на роль Женщины-Кошки в новом «Бэтмене» 6

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 01.10.2019

Автор заметки Forbes обещает появление нескольких суперзлодеев, которых скоро официально объявят.

 

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