Издание Geeks Worldwide с ссылкой на источник сообщает, что Warner Bros. сформировала список из пяти кандидаток на роль Женщины-Кошки в новом «Бэтмене» Мэтта Ривза. Как ранее сообщал репортёр Variety, в него вошли «цветные» актрисы.
Люпита Нионго («Чёрная пантера», «Мы»)
Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк», «Люди в чёрном: Интернэшл)
Гугу Эмбата-Ро («Чёрное зеркало», «Излом времени»)
Александра Шипп («Люди Икс: Тёмный феникс», «Голос улиц»)
Логан Браунинг («Дорогие белые люди», «Тайный круг»)
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Автор заметки Forbes обещает появление нескольких суперзлодеев, которых скоро официально объявят.
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