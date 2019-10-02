Репортёр профильного издания Variety Джастин Кролл в подкасте журналиста Робби Фокса My Mom’s Basemen рассказал несколько деталей о будущих фильмах Warner Bros. — в частности, о «Матрице 4» и «Бэтмене».

Во-первых, студия ищет актёра, который сыграет молодого Нео. Кролл утверждает, что в четвёртом фильме нас ждёт некая сюжетная линия с молодым Нео и, предположительно, это флэшбеки. Напомним, что сам Киану Ривз в фильме задействован.

Во-вторых, студия ищет «цветную» актрису на роль Женщины-Кошки для будущего фильма Мэтта Ривза про Бэтмена. Имён кандидаток он не сообщил. Под «цветными» (persons of colour) обычно понимают не-белых людей — это могут быть латиносы или негры.

В-третьих, к проектам WB может присоединиться Джей Джей Абрамс. Репортёр намекнул, что режиссёр планирует заняться фильмом про «кого-то… кто носит плащ».

Ранее СМИ рассказали, что переговоры о ролях в «Бэтмене» ведут Джеффри Райт и Джона Хилл. Первый может сыграть комиссара Гордона, а другой — одного из злодеев, вероятно Пингвина или Загадочника.

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