СМИ: Марка Райлэнса рассматривают на роль Дамблдора в сериале «Гарри Поттер»

По данным издания Variety, звезда «Волчьего зала: Зеркало и свет» Марк Райлэнс стал фаворитом HBO на роль Дамблдора в сериале «Гарри Поттер».

Переговоры еще не начались, но Warner Bros. Television связалась с ним, чтобы оценить заинтересованность и занятость.

В HBO отказались комментировать эту информацию и отметили, что анонсы появятся только после того, как сделки будут заключены.

Сейчас идет кастинг на роли Гарри, Гермионы и Рона. Авторы ищут детей в возрасте от 9 до 11 лет.

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