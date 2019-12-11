По данным СМИ, Marvel закрывает подразделение Marvel Television, которое последнее десятилетие занималось сериалами для различных платформ, будь то «Агенты Щ.И.Т.» для ABC, «Сорвиголова» для Netflix и «Плащ и кинжал» для Freeform.

Компания продолжит работать с текущими проектами, но новых уже запускать уже не будет. Как отмечает инсайдер Джереми Конрад (портал MCUCosmic), возможно именно поэтому отменили сольный сериал про Призрачного гонщика и анимационный проект «Тигра и Искра». А вот над сериалом «Хельстром», другими анимационными сериалами для Hulu и последним сезоном «Агентов Щ.И.Т.» ещё работают.

Как отмечают источники Deadline, значительная часть персонала уволится, включая некоторых руководителей и продюсеров. В то же время старший вице-президент по текущему производству Карим Зрейк, а также члены его команды теперь присоединятся к Marvel Studios.

Закрытие подразделения произошло после ухода главы Marvel TV Джеффа Лоэба и расширения влияния Кевина Файги.

Читайте также

Реквием по миру «Сорвиголовы»: взлёт и падение сериалов Marvel-Netflix 11

Реквием по миру «Сорвиголовы»: взлёт и падение сериалов Marvel-Netflix

 26.07.2019

Netflix закрыл свои мрачные и реалистичные сериалы про супергероев. Что же сгубило эту интересную телевселенную? Устраиваем поминки по Сорвиголове, Джессике Джонс, Люку Кейджу, Железному кулаку и Карателю.

СМИ: глава Marvel Television Джеф Лоэб покинет студию

СМИ: глава Marvel Television Джеф Лоэб покинет студию

 23.10.2019

Его обязанности возьмёт на себя Кевин Файги.

Дочь Тони Старка, Железный Стрэндж и тизеры «Что, если?» — много дополнительных материалов о Marvel 12

Дочь Тони Старка, Железный Стрэндж и тизеры «Что, если?» — много дополнительных материалов к проектам Marvel

 12.11.2019

Небольшой праздник на улице поклонников Marvel.

Первые кадры из сериалов и Девианты в «Вечных» — подробности о проектах Marvel

Первые кадры из сериалов и Целестиалы в «Вечных» — подробности о проектах Marvel с CCXP

 09.12.2019

Судя по всему, картина «Вечные» обещает стать самой космической и масштабной из фильмов Marvel.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.