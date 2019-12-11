По данным СМИ, Marvel закрывает подразделение Marvel Television, которое последнее десятилетие занималось сериалами для различных платформ, будь то «Агенты Щ.И.Т.» для ABC, «Сорвиголова» для Netflix и «Плащ и кинжал» для Freeform.

Компания продолжит работать с текущими проектами, но новых уже запускать уже не будет. Как отмечает инсайдер Джереми Конрад (портал MCUCosmic), возможно именно поэтому отменили сольный сериал про Призрачного гонщика и анимационный проект «Тигра и Искра». А вот над сериалом «Хельстром», другими анимационными сериалами для Hulu и последним сезоном «Агентов Щ.И.Т.» ещё работают.

Как отмечают источники Deadline, значительная часть персонала уволится, включая некоторых руководителей и продюсеров. В то же время старший вице-президент по текущему производству Карим Зрейк, а также члены его команды теперь присоединятся к Marvel Studios.

Закрытие подразделения произошло после ухода главы Marvel TV Джеффа Лоэба и расширения влияния Кевина Файги.