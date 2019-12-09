Первые кадры из сериалов и Целестиалы в «Вечных» — подробности о проектах Marvel с CCXP

На фестивале Comic Con Experience (CCXP) в Бразилии выступил глава Marvel Studios Кевин Файги, который представил поклонникам несколько фотографий и промо-кадров грядущих сериалов студии, а также поделился подробностями о «Вечных», ещё одном фильме.

Вот так выглядит первый кадр из шоу «ВандаВижен» (WandaVision), которое выполнено в духе семейных комедий и ситкомов середины XX века. Шоу расскажет о странном кошмаре, куда погрузилось сознание Ванды — она видит здесь себя и своего возлюбленного — погибшего андроида Вижена. Выход сериала намечен на весну 2021-го.

Here’s the first official on-screen look at Elizabeth Olsen and @Paul_Bettany in the #WandaVision series! pic.twitter.com/Y7WTBPfnT9 — MCU Direct (@MCU_Direct) December 7, 2019

А вот такие кадры показали к «Соколу и Зимнему солдату», который мы ждём уже осенью 2020-го.

Incrível! Série do Falcão e Soldado Invernal ganha primeiras imagens na #CCXP19 https://t.co/2EpwQELTho pic.twitter.com/QNij4u1Q5k — omelete (@omelete) December 7, 2019

В сериале должен появиться и Барон Земо, злодей «Противостояния» — и Даниель Брюль уже на съёмочной площадке.

https://www.instagram.com/p/B5qZVnIIqqw/

Деталей о сериалах не так много — зато о «Вечных», грядущем фантастическом эпосе Marvel, Файги кое-что рассказал и даже показал.

Небольшой отрывок начинался с того, что Друиг (Барри Кеоган) приветствует Серси (Джемма Чан), Икара (Ричард Мэдден), Кинго (Кумэйл Нанджиани), Маккари (Лорен Ридлофф), Сприт (Лия Макхью) и Тену (Анджелина Джоли) на некой ферме и предлагаем гостям чувствовать себя как дома. Затем в ролике шла нарезка сцен, сплетающихся в одно полотно. Под слова Файги о том, что новая картина «изменит и переопределит Киновселенную Marvel» зрителям показали несколько сцен: романтические отношения между Серси и Икаром, карьеру Кинго в болливудском кино, Сприт будто очищает что-то от пыли, а Тена «надирает задницы». Ролик завершается словами предводительницы Вечных по имени Аджак (Сальма Хайек): «Этот мир изменил нас. Мы должны его защитить».

Файги также подтвердил, что Целестиалы сыграют в фильме важную роль. Кое-кого мы уже видели — планета Забвение из «Стражей Галактики» представляла собой голову Целестиала!

Кроме того, в картине будут фигурировать и Девианты — схожая с Вечными раса, которая в комиксах стремилась уничтожить человечество. В фильме у них будет иная внешность, а возглавит их Друиг.

А ещё Файги добавил, что Вечные знают о существовании Мстителей. Видимо, нам объяснят, почему раса не вмешалась в бой с Таносом.

«Вечные» выйдут в ноябре 2020 года.