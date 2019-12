Первые кадры из сериалов и Целестиалы в «Вечных» — подробности о проектах Marvel с CCXP

На фестивале Comic Con Experience (CCXP) в Бразилии выступил глава Marvel Studios Кевин Файги, который представил поклонникам несколько фотографий и промо-кадров грядущих сериалов студии, а также поделился подробностями о «Вечных», ещё одном фильме.

Вот так выглядит первый кадр из шоу «ВандаВижен» (WandaVision), которое выполнено в духе семейных комедий и ситкомов середины XX века. Шоу расскажет о странном кошмаре, куда погрузилось сознание Ванды — она видит здесь себя и своего возлюбленного — погибшего андроида Вижена. Выход сериала намечен на весну 2021-го.

Here’s the first official on-screen look at Elizabeth Olsen and @Paul_Bettany in the #WandaVision series! pic.twitter.com/Y7WTBPfnT9

— MCU Direct (@MCU_Direct) December 7, 2019