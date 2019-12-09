Первые кадры из сериалов и Целестиалы в «Вечных» — подробности о проектах Marvel с CCXP

Новости, Яндекс
2 минуты на чтение

На фестивале Comic Con Experience (CCXP) в Бразилии выступил глава Marvel Studios Кевин Файги, который представил поклонникам несколько фотографий и промо-кадров грядущих сериалов студии, а также поделился подробностями о «Вечных», ещё одном фильме.

Вот так выглядит первый кадр из шоу «ВандаВижен» (WandaVision), которое выполнено в духе семейных комедий и ситкомов середины XX века. Шоу расскажет о странном кошмаре, куда погрузилось сознание Ванды — она видит здесь себя и своего возлюбленного — погибшего андроида Вижена. Выход сериала намечен на весну 2021-го.

А вот такие кадры показали к «Соколу и Зимнему солдату», который мы ждём уже осенью 2020-го.

В сериале должен появиться и Барон Земо, злодей «Противостояния» — и Даниель Брюль уже на съёмочной площадке.

https://www.instagram.com/p/B5qZVnIIqqw/

Деталей о сериалах не так много — зато о «Вечных», грядущем фантастическом эпосе Marvel, Файги кое-что рассказал и даже показал.

Небольшой отрывок начинался с того, что Друиг (Барри Кеоган) приветствует Серси (Джемма Чан), Икара (Ричард Мэдден), Кинго (Кумэйл Нанджиани), Маккари (Лорен Ридлофф), Сприт (Лия Макхью) и Тену (Анджелина Джоли) на некой ферме и предлагаем гостям чувствовать себя как дома. Затем в ролике шла нарезка сцен, сплетающихся в одно полотно. Под слова Файги о том, что новая картина «изменит и переопределит Киновселенную Marvel» зрителям показали несколько сцен: романтические отношения между Серси и Икаром, карьеру Кинго в болливудском кино, Сприт будто очищает что-то от пыли, а Тена «надирает задницы». Ролик завершается словами предводительницы Вечных по имени Аджак (Сальма Хайек): «Этот мир изменил нас. Мы должны его защитить».

Первые кадры из сериалов и Девианты в «Вечных» — подробности о проектах Marvel с Comic Con Experience

Файги также подтвердил, что Целестиалы сыграют в фильме важную роль. Кое-кого мы уже видели — планета Забвение из «Стражей Галактики» представляла собой голову Целестиала!

Кроме того, в картине будут фигурировать и Девианты — схожая с Вечными раса, которая в комиксах стремилась уничтожить человечество. В фильме у них будет иная внешность, а возглавит их Друиг.

А ещё Файги добавил, что Вечные знают о существовании Мстителей. Видимо, нам объяснят, почему раса не вмешалась в бой с Таносом.

«Вечные» выйдут в ноябре 2020 года.

Читайте также

«Стражи галактики. Часть 2»: лучше 1

«Стражи галактики. Часть 2»: лучше или хуже первой?

 26.04.2017

Сравниваем сиквел и сенсационный оригинал 2014 года. «Особенно енот» или «особенно Малыш Грут»?

Презентация Marvel: «Локи», «Чёрная вдова» и другие фильмы и сериалы

Репортаж с презентации Marvel: «Локи», «Чёрная вдова» и другие фильмы и сериалы

 26.08.2019

Даты премьеры и другие подробности, которые Кевин Файги рассказал в Анахайме.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.