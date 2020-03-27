Журнал Variety на основе своих источников в индустрии опубликовал заметку о положении дел в киноиндустрии — и пока что ситуация плачевная.

Прежде всего, первоначальный двухнедельный срок заморозки проектов растянулся до начала мая, и это оптимистичный сценарий.

Кроме того, на производство влияют и ограничения в других странах, где не разрешается собираться группам более 10 человек. Один из источников считает, что первые фильмы, над которыми снова начнётся работа, будут снимать в США, а не в других странах — иначе команды столкнутся с логистическими проблемами и местными карантинными мерами.

Студии занимаются не только тем, чтобы обеспечить безопасные условия командам и актёрскому составу, но и попытками сохранить артистов за проектами. Крупные звёзды вроде Криса Пратта наверняка смогут уговорить кинокомпании сдвинуть даты релиза — например, триквел «Мира Юрского периода». Но из-за этого под удар попадут актёры второго плана, которым придётся покинуть проект из-за наложения графиков. Продюсеры уже ведут переговоры с новыми артистами на замену.

Фильмы на пре-продакшене вроде экранизации Uncharted или «Питер Пэн и Венди» всё ещё находятся на перерыве — с ними дела обстоят попроще, поскольку у картин нет дат выхода. А вот релизы покрупнее — вроде «Доктора Стрэнджа и Мультивселенной безумия» — пока на плаву. Команда на пре-продакшене работает удалённо и ожидается, что съёмки стартуют в июне.

Судьба седьмой части «Миссии невыполнима» остаётся под вопросом. Её начинали снимать в Венеции, но из-за пандемии возникли большие сложности. Команда новой «Матрицы» завершила съёмки в Сан-Франциско и собиралась продолжить производство в Берлине. Создатели «Бэтмена» почти закончили семинедельные съёмки в Лондоне, а команда «Красного уведомления» два месяца отсняла в Атланте. Авторы заметки считают, что эти картины ещё успевают выйти в срок — но их всё же могут перенести.

Многие руководители уверены, что в ближайшие недели дела не придут в норму, поэтому тратят время на звонки и видеопереговоры со звёздами на будущие фильмы, которым могут дать свет в ближайший год. Один из таких фильмов — спин-офф «Безумного Макса» про Фуриосу от Джорджа Миллер. Постановщик планирует начать съёмки в 2021-м. Он уже созвонился с кандидаткой Аней Тейлор-Джой, которая может сыграть в картине.