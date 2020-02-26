Режиссёр Колин Треворроу опубликовал у себя в твиттере фото, знаменующее начало съёмок третьей части «Мира Юрского периода». На «хлопушке» можно увидеть подзаголовок картины — «Доминион» (Dominion), который отсылает к финалу сиквела (в оригинале — Fallen Kingdom), когда динозавры разбрелись по миру.

К своим ролям вернутся Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард из «Мира Юрского периода». А ещё в фильме снова стоит ждать актёров оригинальных картин: Джеффа Голдблюма (доктор Ян Мальколм), Лору Дёрн (доктор Элли Сэттлер) и Сэм Нилл (доктор Алан Грант). Кроме того, в триквеле сыграют Джейк Джонсон, Омар Си, Мамуду Ати и ДеВанда Уайз.

В режиссёрское кресло опять вернулся Колин Треворроу, который перезапустил франшизу в 2015-м. «Доминион» выходит в июне 2021-го.

А если вы соскучились по динозаврам в парке, то обратите внимание на мультсериал Jurassic World: Camp Cretaceous от DreamWorks Animation. Он выходит в 2020-м на Netflix.

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