Режиссёр Колин Треворроу опубликовал у себя в твиттере фото, знаменующее начало съёмок третьей части «Мира Юрского периода». На «хлопушке» можно увидеть подзаголовок картины — «Доминион» (Dominion), который отсылает к финалу сиквела (в оригинале — Fallen Kingdom), когда динозавры разбрелись по миру.
Day One#JurassicWorld pic.twitter.com/UnQIUFwJ3t
— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) February 25, 2020
К своим ролям вернутся Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард из «Мира Юрского периода». А ещё в фильме снова стоит ждать актёров оригинальных картин: Джеффа Голдблюма (доктор Ян Мальколм), Лору Дёрн (доктор Элли Сэттлер) и Сэм Нилл (доктор Алан Грант). Кроме того, в триквеле сыграют Джейк Джонсон, Омар Си, Мамуду Ати и ДеВанда Уайз.
В режиссёрское кресло опять вернулся Колин Треворроу, который перезапустил франшизу в 2015-м. «Доминион» выходит в июне 2021-го.
А если вы соскучились по динозаврам в парке, то обратите внимание на мультсериал Jurassic World: Camp Cretaceous от DreamWorks Animation. Он выходит в 2020-м на Netflix.
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