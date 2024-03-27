СМИ: про Дэфстроука и Бэйна снимут фильм

Издание The Hollywood Reporter сообщило , что DC Studios запустила в производство фильм про Дэфстроука и Бэйна.

Сценарий напишет Мэттью Ортон, ответственный за грядущего «Капитана Америка: Дивный новый мир» и «Лунного рыцаря».

Будет ли проект частью новой киновселенной DC, которой теперь руководят Джеймс Ганн и Питер Сафран, пока непонятно.

Режиссер пока не назначен. Актерского состава тоже нет.

Что интересно, персонажи уже появлялись на больших экранах: Дэфстроук в «Лиге справедливости», а «Бэйн» — в триквеле «Темного рыцаря».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.