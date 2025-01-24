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СМИ: Режиссер «Носферату» снимет сиквел «Лабиринта» и хоррор про оборотня

Андрей Квасков
24 января 15:23
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В конце января СМИ сообщили о двух новых фильмах Роберта Эггерса, который известен по «Носферату», «Маяку» и «Варягу».

Следующей картиной постановщика должен стать хоррор про оборотня под названием «Вервольф», события которого развернутся в Англии 13 века. Премьера ожидается 25 декабря 2026 года.

Первоначально Эггерс планировал снять фильм в черно-белом формате, но от этой идеи отказались. Вместо этого нестандартный подход режиссера проявится в сценарии, в котором будут фигурировать аутентичные для тех времен диалоги с аннотациями для тех, кто не знаком с древнеанглийским.

Вторым проектом постановщика станет продолжение «Лабиринта» (1986). Эггерс пишет сценарий к фильму вместе со Сьоном Сигурдссоном, его коллегой по «Варягу» и невышедшему «Вервольфу». Одним из продюсеров выступит Крис Коламбус.

Оригинальный «Лабиринта» рассказывает о девушке Саре (Дженнифер Коннелли), которая отправилась в путешествие по странному миру-лабиринту, чтобы спасти своего брата от короля гоблинов Джарета (Дэвид Боуи).

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Андрей Квасков
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