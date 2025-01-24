СМИ: Режиссер «Носферату» снимет сиквел «Лабиринта» и хоррор про оборотня

В конце января СМИ сообщили о двух новых фильмах Роберта Эггерса, который известен по «Носферату», «Маяку» и «Варягу».
Следующей картиной постановщика должен стать хоррор про оборотня под названием «Вервольф», события которого развернутся
в Англии 13 века. Премьера ожидается 25 декабря 2026 года.
Первоначально Эггерс планировал снять фильм в черно-белом формате, но от этой идеи отказались. Вместо этого нестандартный подход режиссера проявится в сценарии, в котором будут фигурировать аутентичные для тех времен диалоги с аннотациями для тех, кто не знаком с древнеанглийским.
Вторым проектом постановщика станет
продолжение «Лабиринта» (1986). Эггерс пишет сценарий к фильму вместе со Сьоном Сигурдссоном, его коллегой по «Варягу» и невышедшему «Вервольфу». Одним из продюсеров выступит Крис Коламбус.
Оригинальный «Лабиринта» рассказывает о девушке Саре (Дженнифер Коннелли), которая отправилась в путешествие по странному миру-лабиринту, чтобы спасти своего брата от короля гоблинов Джарета (Дэвид Боуи).