СМИ: Режиссер «Носферату» снимет сиквел «Лабиринта» и хоррор про оборотня

Первоначально Эггерс планировал снять фильм в черно-белом формате, но от этой идеи отказались. Вместо этого нестандартный подход режиссера проявится в сценарии, в котором будут фигурировать аутентичные для тех времен диалоги с аннотациями для тех, кто не знаком с древнеанглийским.