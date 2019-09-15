Издание Deadline в большом материале о победителях премии «Сатурн» кратко упомянуло, что Тони Старк ещё появится в Киновселенной Marvel — персонаж заглянет в грядущую «Чёрную вдову».

Прочие порталы обратились к источникам, чтобы разобраться в ситуации, ведь ранее сообщалось, что Роберт Дауни младший покончил с супергероикой, а сюжетная линия его персонажа завершилась в «Мстителях: Финал». По данным Comic Book, речь идёт не о специально снятом камео для фильма, а о удалённой сцене из «Противостояния». Очень похоже, что действие «Чёрной вдовы» развернётся параллельно этим события. Эту удалённую сцену не публиковали в дисковых изданиях, но показывали на каких-то мероприятиях.

В этой сцене Тони предупреждал Наташу о последствиях, которые нагрянут после её помощи Капитану Америка в аэропорту.

Вероятно, Marvel Studios планировала сделать сюрприз для фанатов — при том, что самого актёра на съёмочную площадку можно было и не приглашать. Как в итоге будут обстоять дела — узнаем 1 мая 2020 года.