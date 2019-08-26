На проходящем в Анахайме мероприятии D23 Disney в очередной раз дали понять, что максимально серьёзно относятся к двум вещам: киновселенной Marvel и своему стриминговому сервису Disney+, стартующему в Америке этой осенью.

Руководитель киновселенной Marvel (MCU) Кевин Файги, выйдя на сцену Anaheim Convention Center в пятницу, с первой минуты завоевал сердца публики, пообещав по окончании презентации выдать каждому памятный значок с надписью «Любим вас 3000» (в дубляже «Финала» у нас эту шутку обыграли как «Люблю тебя в сто тыщ раз больше»). Обещание он сдержал: обладатели значков выглядели самыми счастливыми людьми в радиусе тысячи километров. Мы тоже любим тебя 3000, Кевин Файги!

Сериалы

Первым делом Файги внёс ясность в историю с первым мультсериалом Marvel на Disney+ — «Что, если?..» (Marvel What If?..). После анонса на недавнем Comic-Con к проекту было много вопросов, но ситуация изменилась. «Что, если?..» станет антологией — сборником анимационных короткометражек, каждая из которых будет сюжетной вариацией на тему одного из двадцати трёх уже вышедших фильмов MCU. Файги сказал, что «почти все» актёры озвучат своих персонажей, и показал несколько отрывков, где, в частности, видны отсылки к комикс-серии Marvel Zombies. В отличие от, например, нетфликсовских «Любви, смерти и роботов», визуально «Что, если?..» будет выдержан в едином ключе детализированной 2D-анимации.

Дальше Файги прошёлся по недавно анонсированным сериалам. Начали с «Локи»: на сцену вышли главный сценарист проекта Майкл Уордон и режиссёр Кейт Херрон. Они туманно сказали, что «Локи отправится в совершенно новую часть MCU»; мы увидим, «куда направился Локи после того, как завладел тессерактом», и узнаем, «будет ли для него светить солнце». Исполнитель главной роли Том Хиддлстон приехать не смог, но сделал такое эмоциональное сообщение с экрана, что всем стало очевидно: солнце, конечно, будет для него светить. Также можно быть уверенными, что хронологически сериал Loki будет прямым продолжением последних «Мстителей».

Следующим пунктом программы стали «Сокол и Зимний солдат». На сцену поднялись исполнители соответствующих ролей Энтони Маки и Себастиан Стэн, а также Даниэл Брюль, который, как стало известно несколько недель назад, вернётся к роли злодейского Барона Земо. Кевин Файги сообщил, что Эмили ван Камп появится в сериале в роли Шерон Картер, а ещё в MCU дебютирует Уайатт Рассел в роли Джона Уокера, известного в комиксах как U.S. Agent (или Супер-Патриот). Рассел, поднявшись на сцену, сразу заявил Файги: «Ага, теперь ты меня точно не уволишь! Всё уже в интернете». В дальнейшие подробности о сериале Файги не вдавался, но мы знаем, что Уокер со временем должен стать официальной заменой Капитану Америке, а из финала «Мстителей» очевидно, что на эту роль претендует как раз Сокол. Это будет интересное соперничество.

Потом настала очередь сериала «Ванда/Вижен» про Ванду Максимофф, она же Алая ведьма, и андроида Вижена. Судя по всему, ни одного кадра шоу ещё не снято, поэтому залу показали нарезку эпизодов с героями из фильмов MCU, перемежающуюся чёрно-белыми вставками из ситкома 1960-х «Шоу Дика Ван Дайка». На недоумение зала Кевин Файги отреагировал так: «Думали, вы сейчас поймёте, о чём будет сериал? Даже не надейтесь!» Исполнитель роли Вижена Пол Беттани добавил: «Этот парень знает, что делает, просто доверьтесь ему». И он прав: Кевин Файги, судя по двадцати трём фильмам MCU, знает своё дело.

Далее Файги неожиданно анонсировал три новых сериала Marvel, которые выйдут на Disney+.

«Мисс Марвел» не стоит путать с «Капитаном Марвел» — это история о мусульманской девушке Камале Хан, обладающей суперспособностями. Файги добавил со сцены, что Мисс Марвел появится и в полнометражных фильмах MCU. Судя по всему, сериалы Marvel на Disney+ будут намного теснее связаны с фильмами, чем когда-либо ранее.

Вторым новым сериалом станет «Лунный рыцарь» (Moon Knight). Кевин Файги, кажется, намеренно не дал никакой дополнительной информации, но залу было и не нужно — все орали как резаные. Дело в том, что «Лунный рыцарь» — культовый комиксный персонаж, больше всего напоминающий Бэтмена. Бывший морпех и наёмник погиб, но его воскресил египетский лунный бог, после чего он начинает войну с суперзлодейской мафией. Moon Knight обещает быть максимально «взрослым» сериалом, насколько позволяет формат Disney+.

Наконец, был анонсирован новый сериал «Женщина-Халк» (She-Hulk) об адвокате Дженнифер Уолтерс, обладающей такими же способностями, как Халк. Подробностей почти не прозвучало, но, опять же, за подсказками можно обратиться к комиксам. В них Уолтерс давно уже заметный персонаж: в разное время она побывала членом «Мстителей», «Защитников» и даже «Фантастической четверки», а также консультировала супергероев по юридическим вопросам (это не шутка). Женщина-Халк, по канону, не теряет разум при превращении в зелёного монстра — это может лечь в основу будущего сериала.

Фильмы

На следующий день, в субботу, Файги поднялся на сцену рассказать о полнометражных фильмах MCU. Первым стал неизбежный анонс даты премьеры «Чёрной Пантеры 2»: 6 мая 2022 года. Ни Файги, ни режиссёр и сценарист Райан Куглер не дали больше никакой информации о фильме — видимо, слишком рано.

Далее на сцену вышли почти все актёры фильма «Вечные» — по слухам, это будут «Мстители» четвёртой фазы MCU, центральный фильм нового отрезка саги. Зал пришёл в неистовство, достигшее пика при появлении дебютанток MCU — Анджелины Джоли и Сальмы Хайек, которые будут играть, соответственно, Сену и Аджак. Были показаны костюмы, созданные для фильма, а также объявлена важнейшая новость, снова повергшая зал в истерику: Кит Харингтон (Джон Сноу из «Игры престолов») дебютирует в MCU именно в «Вечных».

Вопреки слухам, приписывавшим ему роль Росомахи, Харингтон сыграет Дэйна Уитмана — Чёрного рыцаря. В комиксах у него сложная и запутанная история, но фильм наверняка возьмёт за основу последнюю сюжетную арку из 1990-х. В ней Чёрный рыцарь не только был Мстителем, но и крутил роман с супергероиней Серси — в фильме её сыграет Джемма Чен. «Вечные» выйдут 6 ноября 2020 года — без сомнений, до тех пор мы узнаем о роли Харингтона в MCU намного больше.

И, наконец, Файги показал расширенный тизер «Чёрной вдовы». В нём героиня Скарлетт Йоханссон сражается с русской шпионкой Еленой, повторяющей почти все её боевые движения. Это должно стать важной сценой фильма, выходящего 1 мая 2020 года. Также был показан Дэвид Харбор в костюме Красного стража — советского ответа Капитану Америке. Есть шансы, что «Черная вдова» будет пользоваться в России особенной популярностью.