По данным Variety, к разработке сериала про Кассиана Андора присоединился один из создателей «Изгоя-один» — сценарист Тони Гилрой.

Он напишет для шоу сценарий пилотного эпизода и поставит несколько серий. Работать над сериалом Гилрой будет вместе с шоураннером Стивеном Шиффом («Американцы», True Crme).

Действие сериала развернётся вокруг агента повстанцев Кассиана Андора до событий «Изгоя-Один» и покажет, как формировалось Восстание. Ранее создатели описывали шоу как «шпионский триллер». Из актёрского состава «Изгоя-один» вернётся Диего Луна в роли Андора и Алан Тьюдик в роли дроида K-2SO.

Первоначально имя Гилроя не планировали указывать в титрах «Изгоя-один» из-за изменений в сценарии. Однако после того, как ему пришлось заниматься пересъёмками картины, его всё же указали в списке создателей.

Гилрой известен сценариями к фильмам про Джейсона Борна, «Майклу Клейтону», «Адвокату дьявола» и «Долорейс Крейборн». Его даже номинировали на премию «Оскар» — за сценарий и режиссёрскую работу над «Майклом Клейтоном».

Точной даты выхода сериала пока нет. Disney планирует выпустить его ориентировочно в 2021-м.