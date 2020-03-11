Журналисты The Wrap сообщили, что Роберто Орси, который работал над «Новым Человеком-пауком 2», напишет сценарий для еще одного спин-оффа во вселенной Человека-паука.

Информация о проекте на данный момент не разглашается. Но известно, что он станет частью вселенной Sony, в которую входят «Веном» и «Морбиус». Также непонятно, кто будет протагонистом картины.

Роберто также написал сценарий к таким фильмам, как «Легенда Зорро», «Миссия невыполнима 3», «Трансформеры» и «Ковбои против пришельцев». А еще он работал над трилогией «Стартрек» Джей Джея Абрамса и «Мумией» 2017 года.

В этом году Sony выпустит на больших экранах сразу два кинокомикса: «Морбиуса» (30 июля) и «Венома 2» (2 октября). Кроме того, у компании в работе «Серебряное и Черное», «Шелк» и «Черная кошка».

В 2021-м выйдет как минимум один супергеройский блокбастер — 8 октября.