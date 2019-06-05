Издание Variety сообщает, что Syfy закрыл два своих текущих проекта — «Академию смерти» после первого сезона и «Хэппи!» после второго сезона.

«Академия смерти» основана на одноимённом комиксе Рика Ремендера и спродюсирована братьями Руссо. Сериал рассказывал о сироте, который попал в школу, где подростков профессионально обучают убийствам с соответствующими дисциплинами: от искусства изготовления ядов до изнурительных тренировок. Sony Pictures Television — одна из производственных студий — сейчас ищет проекту новый дом.

«Хэппи!» — тоже экранизация комикса, от сценариста Гранта Моррисона (он же участвовал в создании сериала). Шоу рассказывало про бывшего полицейского Ника Сакса, который работал наёмным убийцей. Однажды его маленькую дочь похищает маньяк в костюме Санты, и в какой-то момент Ник начинает видеть летающего синего единорога по имени Хэппи — воображаемого друга девочки. Universal Content Productions также планирует продать сериал другому каналу или онлайн-кинотеатру. Один из главных кандидатов — Netflix, показывающий первый сезон «Хэппи!».

Ранее Syfy закрыл научно-фантастический сериал «Экспансия», права на который вскоре приобрёл Amazon — сейчас в производстве четвёртый сезон шоу. Продолжение запланировано до конца 2019 года.