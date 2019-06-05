СМИ: Syfy закрыл сериалы «Хэппи!» и «Академия смерти» Кот-редактор 05.06.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Издание Variety сообщает, что Syfy закрыл два своих текущих проекта — «Академию смерти» после первого сезона и «Хэппи!» после второго сезона. «Академия смерти» основана на одноимённом комиксе Рика Ремендера и спродюсирована братьями Руссо. Сериал рассказывал о сироте, который попал в школу, где подростков профессионально обучают убийствам с соответствующими дисциплинами: от искусства изготовления ядов до изнурительных тренировок. Sony Pictures Television — одна из производственных студий — сейчас ищет проекту новый дом. «Хэппи!» — тоже экранизация комикса, от сценариста Гранта Моррисона (он же участвовал в создании сериала). Шоу рассказывало про бывшего полицейского Ника Сакса, который работал наёмным убийцей. Однажды его маленькую дочь похищает маньяк в костюме Санты, и в какой-то момент Ник начинает видеть летающего синего единорога по имени Хэппи — воображаемого друга девочки. Universal Content Productions также планирует продать сериал другому каналу или онлайн-кинотеатру. Один из главных кандидатов — Netflix, показывающий первый сезон «Хэппи!». Ранее Syfy закрыл научно-фантастический сериал «Экспансия», права на который вскоре приобрёл Amazon — сейчас в производстве четвёртый сезон шоу. Продолжение запланировано до конца 2019 года. Читайте также Хэппи! Гай Ричи подставил кролика Роджера 08.02.2018 Прекрасный криминальный комедийный боевик, полный цинизма, трэша и угара. Но понравится он не всем. Сериал «Академия смерти»: 1980-е, школьники и чёрный юмор 06.04.2019 «Академия смерти» — это такой русский. Этот сериал крайне долго запрягает, но, разогнавшись, забывает про тормоза. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: