СМИ: теперь сценарий для сериала про Лэндо пишет Дональд Гловер со своим братом

По данным портала Above the Line, Lucasfilm продолжает активно работать над сериалом по «Звездным войнам» про молодого Лэндо Калриссиана.

Как оказалось, Джастин Симиен, который ранее написал драфт сценария для шоу, покинул проект прошлым летом, чтобы сфокусировать на «Особняке с привидениями».

В то же время Lucasfilm предложила заняться новым сценарием исполнителя главной роли Дональду Гловеру и его брату Стивену Гловеру, которые ранее вместе написали сериал «Атланта».

Более того, их видение взволновало руководство компании, как отмечают источники Above the Line.

Участие Гловеров было совершенно секретным в течение нескольких месяцев, поскольку они подписали контракт задолго до забастовки голливудских сценаристов и не работали над проектом с моменты выхода на пикеты 2 мая.

Что касается Симиена, то он в недавнем интервью, судя по всему, просто не хотел поднимать шум накануне премьеры своего нового фильма.