По данным Deadline, актёрский состав новой «Матрицы» Ланы Вачовски может пополниться Джессикой Хенвиг — Колин Винг из «Железного кулака».

Как пишет издание, актриса себя достойно показала на пробах и теперь может исполнить роль некой героини, которую сравнивают с женской версией Нео.

Пока что точно известно, что в новой «Матрице» вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие титульные роли в оригинале. По данным СМИ, переговоры о роли ведёт звезда «Аквамена» и «Чёрного зеркала» Яхья Абдул-Матин II и актриса Джада Пинкетт-Смит, которая во второй и третьей части сыграла Ниобе, капитана кораблей Логос и Логос II. Пинкетт-Смит вернётся к образу своей героини.

Кроме того, СМИ сообщили, что к касту присоединился Нил Патрик Харрис, известный по сериалам «Как я встретил вашу маму» и «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Ожидается, что съёмки стартуют в начале 2020-го.

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