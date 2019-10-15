По данным Variety, к актёрскому составу четвёртой «Матрицы» присоединился Нил Патрик Харрис — звезда сериалов «Как я встретил вашу маму» и «Лемони Сникет: 33 несчастья». Он также известен по ролям в веб-шоу Джосса Уидона «Музыкальный блог Доктора Ужасного» и одному сезону «Американской истории ужасов».

Харрис сыграет в картине вместе с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс. Ранее СМИ рассказали, что среди новых артистов в картине появится звезда «Аквамена» и «Чёрного зеркала» Яхья Абдул-Матин II. Его роль, как и роль Харриса, держится в секрете.

Всего в работе у WB находится два фильма по «Матрице». Один — означенное выше продолжение, которое снимает Лана Вачовски по сценарию Александра Хемона («Человек ниоткуда», «Проект „Лазарь“») и Дэвида Митчелла (автор «Облачного атласа»). Совместно с Вачовски продюсировать картину будет Грант Хилл.

СМИ также сообщали, что студия ищет актёра на роль молодого Нео. По словам репортёра Variety, в «Матрице 4»  нас ждёт какая-то сюжетная линия, связанная с прошлым героя Киану Ривза.

Ожидается, что съёмки стартуют в начале 2020-го.

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