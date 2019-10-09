Variety сообщает, что Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Чёрное зеркало») сыграет главную роль в продолжении «Матрицы». Сама партия пока держится в секрете. По данным источников издания, Лана Вачовски, которая выступает режиссёром картины, целую неделю встречались с актёрами для этой тайной роли.

Летом студия Warner Bros. рассказала, что действительно работает над четвёртой «Матрицей». К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Сценарий для фильма напишет Лана Вачовски. За основу она возьмёт скрипт, над которым работали сценарист Александр Хемон («Человек ниоткуда», «Проект „Лазарь“») и Дэвид Митчелл (автор «Облачного атласа»). Совместно с Вачовски продюсировать картину будет Грант Хилл.

Позже СМИ также сообщили, что студия ищет актёра на роль молодого Нео. По словам репортёра Variety, в «Матрице 4» нас ждёт какая-то сюжетная линия, связанная с прошлым героя Киану Ривза.