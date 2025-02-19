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Сооснователь Riot надеется, что MMO по League of Legends выйдет раньше, чем люди окажутся на Марсе

Дмитрий Кинский
19 февраля 16:17
739
1 минута на чтение
Один из основателей и глава разработки Riot Games Марк Меррилл выразил надежду, что MMO во вселенной League of Legends выйдет раньше, чем люди окажутся на Марсе.
Хотя точных сроков релиза пока нет, сооснователь компании верит в успех грядущей MMO, потому что это его любимый жанр.
Именно на этот проект Меррилл тратит больше всего времени.
Мы уже давно вкладываемся во вселенную League of Legends, развиваем ее и раздвигаем границы. Фанаты хотят оказаться в ней, пройтись по Рунтерре. Мы хотим им помочь с этим.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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