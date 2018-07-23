Уже скоро законы Великобритании могут позволить изменять ДНК человека, чтобы снижать предрасположенность к различным наследственным заболеваниям или к развитию рака. Влияние на эмбрион человека, чтобы обезопасить его от возможных проблем в будущем, признано этичным.

В настоящее время полноценное изменение генома человека в Великобритании ещё запрещено, несмотря на постоянно возникающие дискуссии по этому поводу. Так, некоторые выражают опасения в том, что возможность повлиять на будущего ребёнка может привести к серьёзным социальным проблемам. Если представить, что родители будут выбирать ребёнку определённый пол, рост, сложение и предрасположенность к тем или иным способностям, это повлияет как на половой и даже национальный состав населения, так и на ситуацию на рынке труда в ближайшие годы.

Тема значительного изменения ДНК подходит для отдельных дебатов, на проведение которых в том числе надеется Совет по биоэтике.

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