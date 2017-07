Ася Казанцева — известный научный журналист, лектор, автор научно-популярных книг. Словом, она помогает людям увидеть, что наука может быть захватывающей и интересной. Мы поговорили с Асей о планах на следующую книгу, обсудили технологии виртуальной реальности и редактирования генома, а также порассуждали об этичности в научных исследованиях и выяснили, какое место в популяризаторстве занимает фантастика.

Досье Ася Казанцева — российский научный журналист, популяризатор науки и автор книг «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» и «В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов». В 2008 году закончила биологический факультет СПбГУ, где училась на кафедре высшей нервной деятельности и психофизиологии. Сейчас учится по магистерской программе во ВШЭ на факультете социальных наук по направлению «Когнитивные науки и технологии». Решила стать научным журналистом, поскольку считает, что настоящего учёного из неё всё равно не выйдет. Занимается просветительской деятельностью с 2008 года, начав с научно-популярной программы на телевидении. Сейчас публикует статьи в разных изданиях и проводит лекции во многих городах России. В 2014 году за книгу «Кто бы мог подумать!» стала лауреатом премии «Просветитель».

«Лучше не говорить о том, чего ты сам не понял»

Вы написали и опубликовали две научно-популярные книжки. Расскажите, есть ли планы на третью?

Я пока что поступила в магистратуру в Высшую школу экономики на магистерскую программу по когнитивным наукам. Я планирую написать следующую книжку о современных нейробиологических технологиях, потому что нейробиология — главная наука XXI века, она позволяет делать много потрясающих штук, и про это довольно мало написано на русском языке.

В первых двух книгах вы приводите множество личных историй, воспоминаний и тому подобных «лирических отступлений», которые разбавляют научные описания. Ждать ли чего-то подобного в третьей книге?

Думаю, что уже в меньшей степени. Во-первых, первые две книги были о повседневности, туда было проще вписать всякие баечки из жизни, а третья книжка будет больше про фундаментальную науку и будущие открытия. Во-вторых, я предполагаю, что она в принципе будет более серьезной и академичной. Но никакой принципиальной позиции по этому вопросу у меня нет: там, где лирические отступления будут выглядеть уместными, буду их добавлять.

Она будет написана в более научном стиле, в более популярном или где-то посередине, как и предыдущие?

Мне представляется, что я свои книги постепенно усложняю по подаче и по уровню информации. То есть моя вторая книжка сложнее первой, а третья — сложнее второй. Теперь я могу позволить себе забираться глубже в нейробиологические механизмы, поскольку у меня уже есть какая-то личная популярность. Люди будут продираться через мои тексты, даже если им будет на некоторых страницах тяжело и скучно.

А вот насчёт «тяжело и скучно». Слышал мнение насчёт ваших книг, что в них то « слишком сложно», то «слишком просто». В связи с этим такой вопрос: попадалась ли вам продуктивная критика, которую вы учитываете?

Я стараюсь следить за критикой и стараюсь её учитывать, но здесь очень важно отличать критику фактов от вкусовщины. Понятно, что один уровень сложности никогда не будет оптимальным для всех читателей вообще. Кому-то материал покажется слишком простым, а кому-то — слишком сложным. Нет большого смысла, в том, чтобы подстраиваться под каждого.