Создатель сериала «Мистера Робот» Сэм Эсмейл, сценарист Джефф МакКиббен и иллюстратор Антонио Фьюзо работают над комиксом, действие которого развернётся до событий первого сезона. Комикс-приквел должен появиться в продаже этой осенью. Другие подробности о проекте расскажут во время San Diego Comic-Con, который начнётся уже завтра и продлится до конца недели.

У «Мистера Робота» на данный момент вышло три полных сезона. Главную роль в сериале исполнил Рами Малек — этой осенью его можно будет увидеть в фильме «Богемская рапсодия», где американский актёр сыграл знаменитого певца и вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.

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Владимир Макаров
Владимир Макаров
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