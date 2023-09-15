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    Создатель «Сказок» сделал франшизу общественным достоянием

    15 сентября 2023
    Фото аватара
    15.09.2023
    1159
    2 минуты на чтение
    Создатель «Сказок» сделал франшизу общественным достоянием

    Создатель комикса «Сказки» (или Fables в оригинале) Билл Уиллингхэм объявил, что его произведение, включая спин-оффы и персонажей, стало общественным достоянием.

    Это означает, что теперь любой желающий может использовать его героев и истории в любом медиа без ограничений.

    Но тут важно понимать, что многие персонажи «Сказок» работы изначально были общественным достоянием, потому что они — авторская интерпретация героев народных сказок.

    Одной из причин послужили разногласия с издательством DC Comics. Как отмечает автор, когда он впервые подписывал контракт с компанией, ей руководили честные люди, которые интерпретировали детали соглашения справедливо и откровенно. Теперь же в руководстве одни незнакомцы, предпочитающие выжимать из каждого пункта договора пользу только лишь для DC.

    Уиллингхэм не захотел подавать в суд на компанию, потому что это потребовало бы «нелепых сумм денег» из кармана и не один год его жизни.

    Единственное, что в нашем контракте юристы не могут оспорить или истолковать в свою пользу, это то, что я единственный владелец интеллектуальной собственности. И могу продавать ее или отдавать кому захочу.

    Билл не смог предотвратить то, что «Сказки» попали в плохие руки. Но, по крайней мере, сейчас он может сделать так, чтобы франшиза попала и в хорошие руки тоже.

    Кроме того, в прекрасном видении будущего создателя «Сказок» интеллектуальная собственность должна принадлежать (с возможностью продать) ее автору в течение 20 лет с момента первой публикации, а затем переходить в общественное достояние без исключений.

    Если я собираюсь поверить в такие радикальные идеи, каким лицемером я буду, если сам не буду их практиковать? «Сказки» были моим детищем около 20 лет. Пришло время отпустить его.

    Возвращаясь к DC Comics, со слов Уиллингхэма, компания на протяжении многих лет по мелочам нарушала соглашение с Уиллингхэмом. Например, издательство регулярно забывало узнать мнение автора франшизы по поводу новых историй, обложек, форматов и так далее. Также корпорация часто задерживала отчетность по роялти и занижала их размер, что вынуждает его требовать выплаты задолженной суммы.

    Но последние действия издательства привели к разборкам. Компания попыталась отобрать у Билла право собственности на «Сказки» с помощью контракта на новые выпуски, по условиям которого франшиза фактически безвозвратно бы попала в руки DC. А когда у нее это не вышло, ее представители сказали:

    «Извините, мы не читали ваш контракт перед переговорами. Мы думали, что <франшиза> принадлежит нам».

    По словам автора «Сказок», больше его не беспокоит, что будет делать DC с его детищем. Он дал представителям компании годы, чтобы они поступили правильно. А вместо этого они разбрасывались обещаниями, лгали и продолжали затягивать дело.

    Однако контракты Билла Уиллингхэма с DC Comics остаются в силе. Он не может публиковать комиксы, снимать фильмы и лицензировать игрушки по «Сказкам» с другими компаниями. А DC, в свою очередь, должна платить ему за комиксы. Плюс, он не отказался бы от задолженных ему денег, в том числе 50% роялти за игру Telltale.

    Но вы, новый 100% владелец «Сказок», никогда не подписывали подобных соглашений. <…> Вы можете создавать свои фильмы, производить игрушки и делать с этой собственностью все, что захотите, потому что она ваша.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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