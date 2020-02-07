Студия Aardman Animations выпустит ещё один анимационный фильм во вселенной «Барашка Шона». На этот раз авторы представят рождественскую короткометражку, которую покажут на BBC One в 2021 году. За пределами Великобритании посмотреть картину можно будет на Netflix — сервис купил права на показ в США, Южной Америке, Испании, странах СНГ и Греции.
Рабочее название проекта — «Зимняя сказка Барашка Шона» (A Winter’s Tale From Shaun the Sheep). 30-минутная короткометражка расскажет об исчезновении ягнёнка Тимми.
Производство стартует в 2020-м, курировать проект будут продюсеры Джайлс Пилброу и Марк Бёртон, сценарий написал Пилброу. Режиссёром выступит Стив Кокс, а продюсиром — Ричард Бик.
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Сиквел анонсировали ещё в апреле 2018 года, но с тех пор новостей о нём особо не было. Режиссёр говорит, что «студию захватывают курицы».
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Несмотря на фантастический сюжет, фильм в основном сосредоточен на вполне земных проблемах и трогательных взаимоотношениях барашка и пришельца.
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