«Барашек Шон: Фермагеддон». Взгляд на космос с фермы

Странные дела творятся в Моссингеме! Местный житель увидел летающую тарелку, и теперь все — туристы, любители сверхъестественного, правительственные агенты — толпой ломятся в некогда тихий городок. Хозяина фермы «Мосси Боттом» это вдохновило на постройку парка развлечений (само собой, с помощью верного пса Битцера). Тем временем неугомонный барашек Шон встречает загадочную пассажирку приземлившегося НЛО. Её зовут Лу-Ла, она обожает пиццу и умеет перемещать объекты силой мысли, а ещё ей не на чем вернуться домой…

«Фермагеддон» — уже второй полнометражный мультфильм, снятый в продолжение одного из самых популярных сериалов студии Aardman Animations. Но родословная барашка Шона уходит корнями ещё глубже: впервые этот персонаж появился в сериале про Уоллеса и Громита. Можно было ожидать, что серия, родившаяся из необычного полуфантастического проекта, пойдёт ещё дальше в изображении безумных и неправдоподобных коллизий. Но этого не произошло: «Барашек Шон» оказался сосредоточен не на фантастических изобретениях или расширении вселенной, а на проделках овец, желающих повеселиться. Впрочем, безбашенных и очень креативных.

У сериала была и другая особенность, которая поначалу казалась невозможной для адаптации в полнометражном мультфильме: он немой. Не в смысле беззвучный, персонажи общаются друг с другом… но при помощи междометий или тарабарщины. Это добавляло комического эффекта и хорошо смотрелось в сериале, но как зрители в кинотеатрах примут такой полуторачасовой фильм? Даже первый (из сохранившихся) полнометражный мультфильм в истории, «Приключения принца Ахмеда», не обошёлся без текста — действие перемежалось субтитрами.

Но опасения не оправдались. Полнометражный фильм «Барашек Шон», вышедший в 2015 году, оказался достаточно успешным, чтобы можно было начать работу над сиквелом.

По сюжету первого фильма овцы вместе с псом Битцером отправились в город на поиски пропавшего хозяина. Это помогло истории и позволило создать понятный для любого зрителя конфликт деревни и города. Простой сюжет полнометражки помог сохранить главную особенность сериала — полное отсутствие реплик: при такой элементарности сценария они оказались не нужны.

У простоты, впрочем, была и другая сторона — предсказуемые сюжетные повороты и заурядная мораль, но это достойно компенсировали остроумные шутки, душевные сцены и обаяние персонажей. Возможно, эта незатейливость в итоге и принесла популярность «Барашку Шону».

Интересно ли смотреть нечто подобное во второй раз?

Да! И не только потому, что в сиквеле есть космос.

В работах Aardman Animation частенько встречаются фантастические элементы, в первую очередь необыкновенные механизмы — один из главных лейтмотивов ее творчества. Но до недавнего времени студия не снимала чистой фантастики. Тем удивительнее, что обращение к ней произошло именно в мире барашка Шона.

При этом почти всё действие разворачивается на ферме или в городе Моссингем, а космические путешествия и родная планета Лу-Лы занимают где-то пятую часть хронометража. Если в первом фильме барашки покидали дом, то теперь в их среду попадает существо из другого мира, которому они должны помочь вернуться домой. Акцент на уязвимости и невинности Лу-Лы, по словам сценариста Марка Бёртона, подчёркивает, что «инопланетяне могут быть не только страшными, но и такими же чувствительными, как люди». Всё это очень напоминает «Инопланетянина» Спилберга, фильм, который режиссёр Уилл Бечер называет источником вдохновения, и в этом плане «Фермагеддон» не предлагает ничего принципиально нового.

Но «Барашек Шон» и прежде не совершал революций. Эта франшиза всегда строилась на домашней атмосфере маленькой фермы и на обаянии персонажей, живущих как одна большая семья. И в этих рамках сюжет про потерянную малышку-инопланетянку, которая хочет вернуться домой, смотрится органично и убедительно, а также даёт пространство для интересных взаимоотношений между Шоном и Лу-Лой — трогательных, нежных и, конечно, забавных.

Так же здесь подходят и к злодею. Антагонисты никогда не были сильной стороной фильмов Aardman Animations, и агент Рэд — редкое и приятное исключение. Её мотивации уделяется время, а её арка не сводится к банальному наказанию злодея в кульминационный момент. О непредсказуемом развитии персонажа речи не идёт, но то, что есть, отлично соответствует общему дружелюбному настроению «Барашка Шона».

На эстетику фильма сильнее повлиял не фантастический сюжет, а аттракционы. «Фермагеддон» — название парка развлечений, постройкой которого с энтузиазмом занялся фермер, хозяин овец. Это породило массу хороших шуток и отличную сцену в финале, но главное, «Фермагеддон» стал доминирующим образом всей истории. Не летающая тарелка, не Лу-Ла со своим выразительным дизайном, не секретные агенты — именно «Фермагеддон», с его странными аттракционами, освещением из примитивных лампочек накаливания и неловким оформлением, уместным разве что в деревенской глуши. В итоге этот образ оставляет куда более яркое впечатление, чем космические мотивы.

Парк развлечений — это в том числе и отличная метафора самого фильма. Вряд ли вы увидите в нем что-то новое, но «Фермагеддон» может стать неплохим развлечением — с хорошими шутками, самобытной атмосферой и душевной историей про дружбу барашка и маленькой инопланетянки.