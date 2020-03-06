После того, как спало эмбарго на первые впечатления четырёх серий третьего сезона «Мира Дикого Запада», издание Entertainment Weekly опубликовало небольшую заметку, в которой раскрыло… появление шоураннеров «Игры престолов» в камео!
Автор новости подчёркивает, что спойлеров бояться не стоит — даже если вы знаете об этой сцене, то это гарантирует положительные впечатления.
Творческий дуэт исполнили роли техников компании Delos, которая заправляет парками и создаёт андроидов. Герои появляются во втором эпизоде. Наш автор, посмотревший первые четыре эпизода, отмечает, что «это одна из лучших сцен сезона».
В прошлом году Дэвид Бенниофф и Дэн Уайсс заключили многолетнюю эксклюзивную сделку с Netflix.
Премьера третьего сезона «Мира Дикого Запада» состоится 15 марта.
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