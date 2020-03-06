«Мир Дикого Запада». Первые впечатления от 3 сезона

После полуторагодового перерыва на экраны вот-вот вернётся один из самых популярных, многослойных и обсуждаемых сериалов последних лет — «Мир Дикого Запада». Третий сезон стартует на канале HBO уже 15 марта, в России его покажет «Амедиатека». Перед началом сезона HBO любезно предоставил нам возможность посмотреть первые четыре эпизода. Спешим поделиться впечатлениями — само собой, не разглашая конкретных сюжетных поворотов.

Третий сезон получил подзаголовок «Новый мир» (The New World) и будет чуть короче предыдущих двух — вместо десяти эпизодов всего восемь. Это, впрочем, не главное отличие.

Самые значительные перемены коснулись структуры повествования. В предыдущих сезонах нам приходилось распутывать хитроумно сплетённый клубок сюжетных и временных линий. Практически после каждого эпизода хотелось бежать на Reddit или в фанатские сообщества, чтобы разобраться, что же происходит в этом сериале. «Мир Дикого Запада» давал богатую пищу для теорий и дискуссий. Но это же делало его сложноватым для восприятия, и порой закрадывалось подозрение, что авторам интереснее интриговать и подкидывать всё новые головоломки, чем развивать конфликты и рассказывать истории.

«Новый мир», по крайней мере его первая половина, кажется совсем иным. Игры с временными линиями остались в прошлом, и в основе сюжета лежит всего один конфликт, хотя и показанный с нескольких точек зрения. Активнее всего в первых эпизодах действует Долорес, чьи мотивы и цели едва ли удивят поклонников сериала — люди и существующий миропорядок ей не по нраву. Остальные персонажи до поры скорее реагируют на происходящее, хотя некоторые пытаются перехватить инициативу.

История стала более цельной и простой для восприятия, да и количество действующих лиц сократилось. При этом смотреть «Новый мир» не менее интересно, чем предыдущие сезоны, просто захватывает он уже другим — прежде всего, непосредственным столкновением персонажей. Есть тут и хитроумные интриги, в которых ярче всего себя пока что проявляет Долорес, и конфликты характеров, и зрелищные вооруженные противостояния. Но, конечно, создатели «Мира Дикого Запада» не стали полностью отказываться от загадок — некоторые перекочевали из прошлых сезонов, а некоторые добавились уже в этом.

На другое важное отличие третьего сезона от предыдущих недвусмысленно намекает его подзаголовок. Раньше нам лишь мельком показывали мир людей, и при этом казалось, что он почти не отличается от современного. Теперь же большая часть событий разворачивается в реальности, которая благодаря развитию технологий далеко ушла от сегодняшнего дня.

Из-за смены декораций «Мир Дикого Запада» подрастерял индивидуальность. Если бы мы уже не прошли большой путь вместе с Долорес, Бернардом, Мейв и другими героями, «Новому миру» было бы непросто выделиться на фоне других историй о будущем, в которых роботы обретают самосознание и превращаются в потенциальную угрозу для человечества. Да и визуально здешнее будущее вышло не особо оригинальным — перед нами довольно типичные футуристические пейзажи, летающие машины и роботы, отдаленно напоминающие людей.

Впрочем, не все события третьего сезона происходят в реальном мире. Действие самого яркого из четырёх эпизодов разворачивается в новом реконструированном историческом сеттинге. И он не только эпохой, но и своей ролью в сюжете значительно отличается от тех парков, что мы видели раньше.

Ждут нас и новые персонажи. Актёрский состав сериала пополнили, среди прочих, Аарон Пол и Венсан Кассель. За четыре эпизода их герои, конечно, не успели проявить себя в полной мере, но уже можно сказать, что они получились не менее выразительными и интересными, чем ветераны.