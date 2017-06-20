Создатели сериалов «Шерлок» и сценаристы «Доктора Кто» Стивен Моффат и Марк Гэтисс вновь объединятся, чтобы подарить миру новое шоу. Издание Variety сообщает, что пара британских шоураннеров планирует запустить в производство сериал по мотивам «Дракулы» Брэма Стокера.

Новое шоу станет переосмыслением вампирской классики. Оно получит тот же формат мини-сериала, что и «Шерлок», и в чём-то обещает быть похожим на историю про сыщика с Бейкер-стрит, которую подарил нам BBC.

Работа над проектом ещё не началась — не написан сценарий и не проведён кастинг. Однако сообщается, что в данный момент ведутся переговоры о правах на трансляцию в Великобритании.

«Дракула» станет первым совместным проектом Гэтисса и Моффата со времен «Шерлока». Они напишут сценарий, а производством займется студия Hartswood Films. Пока неизвестно, будет ли действие романа осовременено или останется в рамках XIX века.

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