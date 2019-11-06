Специалист по визуальным эффектам Джулиан Пэрри, работающий над «Ведьмаком» от Netflix, рассказал в интервью об одной из особенностей проекта. С его точки зрения, сериал больше напоминает хоррор.

Я определённо могу сказать, что шоу больше тяготеет к хоррору. Мы отходим от фэнтези. Могу честно сказать, это не фантастический сериал. Вернее, фантастический, но ощущается он скорее как приземлённый хоррор. Например, стрыга выглядит просто ужасающе. Очень неприятное создание! Джулиан Пэрри, специалист по визуальным эффектам

Он также подчеркнул, что поклонники эстетики меча-и-щита могут быть несколько разочарованы — масштабных сражений ждать не стоит. Объясняется это в том числе логистикой. Пэрри пояснил, что команда не может разместить десятки тысяч воинов Нильфгаарда, Цинтры и Темерии.

Ранее шоураннер проекта Лорен Хиссрич рассказала в интервью, что у неё планы на семь сезонов. При этом к работе над вторым сезоном команда ещё не приступила.

Худшее, что мы можем сделать — это пустить все наши силы на первой сезон, не думая о том, как будут развиваться наши персонажи дальше. Лорен Хиссрич, шоураннер

«Ведьмак» от Netflix дебютирует на сервисе 20 декабря.