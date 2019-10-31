Netflix выпустил второй трейлер «Ведьмака» — сериал выйдет 20 декабря

Восемь страшных историй на Хэллоуин 31.10.2019 Новые рассказы в жанре ужасов, которые помогут настроиться на волну праздника.

Обзор Luigi’s Mansion 3. Отель с привидениями 31.10.2019 Когда брату Марио Луиджи достаётся сольная игра, он с удовольствием берётся за любимое дело — очистку… нет, не канализации от засоров, а зловещих домов от призраков!

Мрачные игры осени: Stygian, Children of Morta, Blasphemous, The Executioner 30.10.2019 Stygian, Children of Morta, Blasphemous, The Executioner — рассказываем о свежих мрачных играх, в которые можно поиграть на Хэллоуин. Не страшных, а именно мрачных: в списке — средневековые миры, симулятор палача и мистика в духе Лавкрафта

История создания «Терминатора» 30.10.2019 Однажды холодным октябрьским вечером 1984 года в Лос-Анджелес прибыл чужак — и навсегда изменил судьбу человечества.