Netflix выпустил второй трейлер «Ведьмака» — сериал выйдет 20 декабря

Netflix выпустил второй трейлер «Ведьмака» — экранизации одноимённого цикла Анджея Сапковского. Заодно сервис наконец-то назвал дату выхода — 20 декабря.
Ролик получился зрелищным, в нём показали пачку новых сцен, знакомых персонажей в новых образах. а Генри Кэвилл ещё больше напоминает Геральта из Ривии. На фоне даже звучит аутентичный саундтрек, а в кадрах мелькают масштабные сражения и нильфгаардцы в нормальных доспехах.
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