Square Enix и Sony занимаются разработкой лайв-экшен сериала по Final Fantasy, сообщает Kotaku. Его производством займётся компания Hivemind, уже работавшая над сериалом «Пространство» от Amazon и «Ведьмаком» от Netflix.

Для этого проекта напишут новый сценарий, события не будут привязаны к какой-то конкретной части. Действие развернётся в мире Эорзеа (Eorzea), который впервые появился в Final Fantasy XIV. По сюжету в Эорзеа происходит «столкновение магии и технологии». Главная миссия героев — принести равновесие в страну, раздираемую конфликтами.

Продюсерами проекта стали Джейсон Ф. Браун («Пространство») и Шон Дэниел («Мумия»). Сценарий для адаптации напишут Бен Ластиг и Джейк Торнтон.

Пока неизвестно, на какой платформе выйдет сериал. Однако у компании Hivemind и Amazon существует уникальная сделка, по условием которой именно Amazon первым получает на рассмотрения все телевизионные проекты.